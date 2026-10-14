Hull City reçoit Brentford le dimanche 25 octobre 2026 au MKM Stadium, à Hull.

Les rencontres entre ces deux équipes ont souvent été très disputées, leurs précédents face-à-face ayant eu lieu dans différentes compétitions du football anglais. Ce match offre aux deux équipes une occasion importante de prendre de précieux points en championnat dès le début de la saison 2026-2027 de Premier League.

Découvrez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hull City contre Brentford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Hull City et Brentford ?

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 The MKM Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Hull City et Brentford ?

Que vous souteniez l’équipe à domicile ou que vous fassiez le déplacement, voici les principaux moyens d’obtenir des billets pour Hull City contre Brentford.

1. Billetteries officielles des clubs

Portail de billetterie en ligne de Hull City (supporters à domicile) : L’achat nécessite généralement un compte sur la plateforme officielle de billetterie de Hull City, souvent assorti d’un historique d’achats

Billetterie officielle du Brentford FC (supporters visiteurs) : Billets réservés aux détenteurs d’un abonnement saisonnier de Brentford, d’un abonnement saisonnier Premium ou aux membres My Bees, selon leur nombre de points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Des plateformes de revente de billets telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs lorsque les billets officiels sont épuisés, mais les prix peuvent différer du prix initial.

Combien coûtent les billets pour le match de championnat entre Hull City et Brentford ?

Le prix des billets pour Hull City contre Brentford varie selon que vous achetez des billets officiels à leur prix initial ou que vous passez par une plateforme de revente.

1. Prix des billets officiels des clubs (prix initial)

Supporters à domicile (MKM Stadium) : Les billets adultes standard pour un match de Premier League à Hull City coûtent entre 24 £ et 45 £ , selon la catégorie du siège et son emplacement dans le stade. Les billets à tarif réduit et ceux destinés aux jeunes coûtent moins cher.

Supporters visiteurs (Brentford) : Les billets pour les supporters visiteurs sont soumis au plafonnement obligatoire des prix en Premier League et coûtent au maximum 30 £ pour les adultes.

2. Plateformes de revente de billets

Pour cette rencontre, les prix sur des plateformes de revente telles que StubHub commencent généralement autour de 90 £ à 190 £ . Les places premium ou situées au centre coûtent davantage lorsque les billets de la vente initiale sont épuisés.

Hull City contre Brentford en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hull City et de Brentford

Sur ses cinq derniers matches, Hull City compte une victoire, deux nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre Newcastle United en Premier League. Durant cette série, Hull a également fait match nul 2-2 contre Chelsea en championnat. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue à l’extérieur contre Coventry City (1-0). Sur ses cinq matches de championnat pendant cette période, Hull a marqué quatre buts et en a encaissé trois. Une défaite contre Sunderland en Carabao Cup s’ajoute à cette série.

Brentford affiche deux victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une nette victoire 3-0 contre Chelsea en Premier League. Brentford a également fait match nul 2-2 à Bournemouth en championnat. Le club s’est imposé 2-1 à Reading en Carabao Cup et a concédé deux nuls en championnat, dont un 1-1 à Leeds United. L’équipe d’Andrews a fait preuve de régularité dans les différentes compétitions durant cette période.

Hull City contre Brentford : Les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2020, lorsque Hull City avait reçu Brentford en Championship et s’était incliné 1-5. Sur les cinq derniers face-à-face répertoriés, tous disputés en Championship, Brentford présente le meilleur bilan. Les deux équipes ont également fait match nul en août 2019 et en mai 2018. La seule victoire de Hull dans cette série remonte à décembre 2018, à domicile (2-0). Brentford a souvent marqué dans cette confrontation, avec 13 buts inscrits en cinq rencontres.