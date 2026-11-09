La Grèce a entamé sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA par des performances remarquables à l’extérieur. Elle espère conclure sa campagne dans son groupe en beauté devant ses supporters à Volos, le lundi 16 novembre, face à la Serbie. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour le match Grèce-Serbie en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

Quand aura lieu le match Grèce-Serbie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match Grèce-Serbie aura lieu au stade Panthessaliko de Volos le lundi 16 novembre, avec un coup d’envoi prévu à 21 h 45 (EET).

UEFA Nations League A - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Comment acheter des billets pour Grèce-Serbie en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour le match Grèce-Serbie en Ligue des nations de l’UEFA peuvent être achetés directement sur la billetterie de la Fédération hellénique de football (HFF/EPO).

Les billets pour les matches individuels de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA sont généralement mis en vente trois à quatre semaines avant la date prévue de la rencontre.

Périodes de prévente : Des périodes d’achat prioritaires sont généralement ouvertes d’abord aux membres du club officiel des supporters de l’équipe nationale.

: Des périodes d’achat prioritaires sont généralement ouvertes d’abord aux membres du club officiel des supporters de l’équipe nationale. Vente au grand public : Pour le match du 16 novembre, la vente au grand public sur le site de l’EPO devrait débuter vers la fin octobre ou le début novembre.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : StubHub protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, appelé TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour l’événement, faute de quoi vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour Grèce-Serbie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets pour le prochain match Grèce-Serbie en Ligue des nations de l’UEFA, le lundi 16 novembre 2026, coûtent environ 20 à 75 € en vente classique par les canaux officiels.

Les billets officiels sont répartis en catégories selon la proximité du terrain et l’emplacement des tribunes au stade Panthessaliko de Volos :

Catégorie 3 (derrière les buts / virages) : Environ 20 à 25 €. Ces places se trouvent derrière les buts, dans les tribunes nord et sud. Ce sont les moins chères et elles accueillent les principaux groupes de supporters locaux.

: Environ 20 à 25 €. Ces places se trouvent derrière les buts, dans les tribunes nord et sud. Ce sont les moins chères et elles accueillent les principaux groupes de supporters locaux. Catégorie 2 (angles des tribunes latérales et gradins supérieurs) : Environ 30 à 45 €. Situées dans les tribunes latérales principales, mais plus près des angles ou plus haut dans les gradins, ces places offrent une vue surélevée depuis le côté du terrain.

: Environ 30 à 45 €. Situées dans les tribunes latérales principales, mais plus près des angles ou plus haut dans les gradins, ces places offrent une vue surélevée depuis le côté du terrain. Catégorie 1 (centre des tribunes latérales et gradins inférieurs) : Environ 50 à 75 €. Ces places classiques haut de gamme se trouvent le long des lignes de touche principales, dans les tribunes est et ouest, près de la ligne médiane. Elles offrent la meilleure vue sur le jeu.

: Environ 50 à 75 €. Ces places classiques haut de gamme se trouvent le long des lignes de touche principales, dans les tribunes est et ouest, près de la ligne médiane. Elles offrent la meilleure vue sur le jeu. Catégories VIP et prestations d’accueil : Les prix vont de 150 € à plus de 300 €, selon les prestations destinées aux entreprises incluses. Situées au centre de la tribune ouest, ces formules haut de gamme comprennent des sièges rembourrés, l’accès à des salons d’accueil et un service de restauration.

À l’approche du match, consultez les sites officiels de l’équipe nationale pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur le stade Panthessaliko

Le stade Panthessaliko est un grand complexe sportif polyvalent situé à Volos, ville portuaire côtière de Grèce. Il peut accueillir 22 700 spectateurs et constitue un pôle sportif essentiel pour toute la région de Thessalie. Aujourd’hui, il est surtout connu comme le stade du Volos NFC, club de Super League grecque.

Sa construction a débuté à la mi-2002 expressément pour les Jeux olympiques d’été d’Athènes 2004. Le stade a officiellement ouvert ses portes en juillet 2004, juste à temps pour le tournoi olympique de football.

Après les Jeux olympiques, il est devenu la propriété du Comité olympique hellénique. Il a ensuite accueilli des équipes locales de Volos et a notamment été le théâtre du derby local très disputé entre Niki Volos et Olympiakos Volou.

Les moments marquants au stade Panthessaliko

Grèce-Mexique (tournoi olympique de football, 2004) : Ce match de la phase de groupes du tournoi olympique masculin détient le record d’affluence du stade, avec 21 597 billets vendus, dépassant brièvement sa capacité officielle en places assises pour les Jeux olympiques.

: Ce match de la phase de groupes du tournoi olympique masculin détient le record d’affluence du stade, avec 21 597 billets vendus, dépassant brièvement sa capacité officielle en places assises pour les Jeux olympiques. Finales de la Coupe de Grèce (2007-2026) : Le stade Panthessaliko a souvent accueilli la finale de la Coupe de Grèce, notamment en 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 et 2026, grâce à sa situation géographique à mi-chemin entre Athènes et Thessalonique.

: Le stade Panthessaliko a souvent accueilli la finale de la Coupe de Grèce, notamment en 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 et 2026, grâce à sa situation géographique à mi-chemin entre Athènes et Thessalonique. Matches de l’équipe nationale de Grèce : Le stade a accueilli l’équipe nationale première de Grèce pour deux matches de Ligue des nations de l’UEFA en 2022, tous deux remportés à domicile.

Un complexe tout-en-un : Au-delà de sa pelouse naturelle, le stade forme un vaste complexe d’athlétisme. Il comprend une piste de 400 mètres à huit couloirs, une piste d’échauffement extérieure distincte, des installations d’entraînement en salle, une salle de sport et des terrains de basket-ball, de tennis et de volley-ball.

Match Grèce-Serbie en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Grèce-Serbie : forme récente

Classement FIFA : Grèce (41e) et Serbie (43e)

Après n’avoir remporté aucun de ses quatre matches amicaux plus tôt en 2026, la Grèce a retrouvé son allant au début de sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA, avec deux succès impressionnants à l’extérieur contre la Serbie (2-1) et l’Allemagne (1-0).

La Serbie cherche désespérément à renouer avec la victoire après quatre matches internationaux sans succès, dont des défaites contre la Grèce et les Pays-Bas en Ligue des nations de l’UEFA. Elle n’a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses 12 derniers matches internationaux.

Grèce-Serbie : bilan des confrontations récentes

La Grèce et la Serbie se sont affrontées trois fois depuis 2010. Les Grecs ont un léger avantage, avec deux victoires contre une pour la Serbie. Chaque équipe a inscrit trois buts lors de ces précédentes rencontres.

Lors de leur dernière confrontation, le 24 septembre, pendant la première journée de la Ligue des nations de l’UEFA, la Grèce a réussi une remontée spectaculaire à Belgrade pour s’imposer 2-1, arrachant la victoire dans les dernières minutes du temps additionnel.

La Serbie a ouvert le score dès la quatrième minute : rappelé en sélection, Dusan Tadić a servi Andrija Živković, qui a conclu l’action. Malgré ce retard, la Grèce a dominé la possession et mis sans relâche la défense serbe sous pression, touchant les montants et obligeant le gardien à effectuer plusieurs arrêts. Des buts inscrits en seconde période par Christos Tzolis, d’Arsenal, et Tasos Douvikas, de Côme, ont permis aux Grecs d’empocher les trois points.