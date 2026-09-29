Comment acheter des billets pour Grèce - Serbie : prix de l’UEFA Nations League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Grèce a lancé son calendrier en Ligue des nations de l’UEFA avec des performances remarquées à l’extérieur, mais elle espère terminer sa campagne de groupe en beauté devant ses supporters à Volos, le lundi 16 novembre, lorsqu’elle affrontera la Serbie. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

La « Galanolefki » (les Bleu et Blanc) retrouvera le stade Panthessaliko pour la première fois depuis 2022, lors de la Ligue des nations de l’UEFA 2022/23, et cela lui avait alors porté bonheur. Elle y avait enregistré des victoires 3-0 et 2-0 contre Chypre et le Kosovo respectivement à Volos il y a quatre ans, et aborde donc cette rencontre avec un bilan de 100 % dans cette enceinte.

Malgré un revers à domicile contre la Grèce au début de sa campagne en Ligue des nations de l’UEFA, la Serbie a tiré du positif de cette défaite 2-1. Les hommes de Veljko Paunović ont démarré tambour battant, en marquant après seulement 4 minutes grâce à Andrija Živković, et n’ont perdu le match qu’à la 95e minute.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Grèce - Serbie en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match Grèce - Serbie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Grèce - Serbie se joue au stade Panthessaliko (Volos) le lundi 16 novembre, avec un coup d’envoi prévu à 21 h 45 (EET).

UEFA Nations League A - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Comment acheter des billets pour Grèce - Serbie en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour le match Grèce - Serbie en Ligue des nations de l’UEFA peuvent être achetés directement sur le portail de billetterie de la Fédération hellénique de football (HFF/EPO).

Les matches individuels de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA sont généralement mis en vente 3 à 4 semaines avant la date prévue de la rencontre.

Fenêtres de prévente : Les créneaux prioritaires sont généralement ouverts en premier aux membres officiels du club de supporters de l’équipe nationale.

Vente grand public : Pour la rencontre du 16 novembre, l’ouverture de la vente au grand public sur le site de l’EPO est attendue vers la fin octobre ou le début novembre.

Si vous cherchez à obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré appelé TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, ou vous obtiendrez un remboursement à 100 %.

Combien coûtent les billets pour Grèce - Serbie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les prix des billets pour le prochain match Grèce - Serbie en Ligue des nations de l’UEFA, le lundi 16 novembre 2026, commencent autour de 20 € à 75 € en admission générale via les canaux officiels.

Les billets officiels sont répartis en catégories selon la proximité du terrain et l’orientation dans le stade Panthessaliko de Volos :

Catégorie 3 (virages / derrière les buts) : Environ 20 € à 25 €. Ces places sont situées derrière les buts (tribunes nord et sud). Elles offrent le tarif le plus bas et accueillent les principaux groupes de supporters locaux.

Catégorie 2 (coins des tribunes latérales et niveaux supérieurs) : Environ 30 € à 45 €. Situées sur les côtés principaux mais plus près des angles ou plus haut dans les tribunes, elles offrent une vue latérale en surplomb.

Catégorie 1 (centre des tribunes latérales / niveaux inférieurs) : Environ 50 € à 75 €. Ces places premium standard longent les lignes de touche principales (tribunes est et ouest) près de la ligne médiane, offrant la vue la plus nette sur l’action.

Catégories VIP et hospitalité : Les prix varient de 150 € à plus de 300 € selon les prestations incluses. Situées dans la tribune ouest centrale, ces options premium proposent des sièges rembourrés, l’accès à des salons hospitalité et un service de restauration.

Consultez les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour plus d’informations, ainsi que les sites secondaires de revente comme Ticombo pour les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Panthessaliko

Le stade Panthessaliko est un grand complexe sportif polyvalent situé dans la ville portuaire côtière de Volos, en Grèce. Il a une capacité de 22 700 spectateurs et constitue un pôle sportif vital pour l’ensemble de la région de Thessalie. Aujourd’hui, il est surtout connu comme l’antre du Volos NFC, pensionnaire de la Super League grecque.

La construction a débuté à la mi-2002 explicitement pour soutenir les Jeux olympiques d’été d’Athènes 2004, et l’enceinte a officiellement ouvert ses portes en juillet 2004, juste à temps pour le tournoi olympique de football.

Après les Jeux olympiques, la propriété a été transférée au Comité olympique hellénique. Le stade a ensuite accueilli les équipes locales de Volos, servant de théâtre historique au féroce « derby de Volos » entre Niki Volos et Olympiakos Volou.

Moments marquants au stade Panthessaliko

Grèce - Mexique (tournoi olympique de football, 2004) : Ce match de phase de groupes du tournoi olympique masculin détient le record absolu d’affluence du stade, avec 21 597 billets vendus, dépassant brièvement la capacité olympique officielle prévue.

Finales de la Coupe de Grèce (2007-2026) : Le Panthessaliko a souvent servi de site d’accueil pour les finales de la Coupe de Grèce (notamment en 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 et 2026) en raison de sa position géographique à mi-chemin entre Athènes et Thessalonique.

Matches de l’équipe nationale de Grèce : Le stade a accueilli l’équipe nationale A de Grèce pour deux matches de Ligue des nations de l’UEFA en 2022, tous deux conclus par des victoires à domicile.

Complexe tout-en-un : Au-delà de sa pelouse naturelle, le stade fonctionne comme un immense complexe d’athlétisme. Il comprend une piste d’athlétisme de 400 mètres à 8 couloirs, une piste extérieure d’échauffement séparée, des installations d’entraînement intérieures, une salle de sport, ainsi que des terrains de basket-ball, de tennis et de volley-ball.

Match Grèce - Serbie en Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

Grèce - Serbie : Forme récente

Classement FIFA : Grèce (#41) vs Serbie (#43)

Après n’avoir remporté aucun de ses quatre matches amicaux plus tôt en 2026, la Grèce a retrouvé son allant au début de sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA, avec deux impressionnants succès à l’extérieur contre la Serbie (2-1) et l’Allemagne (1-0).

La Serbie cherche désespérément à retrouver le chemin de la victoire, après ne pas avoir réussi à s’imposer lors de ses quatre derniers matches internationaux, dont des défaites en Ligue des nations de l’UEFA contre la Grèce et les Pays-Bas. La « Orlovi » (les Aigles) n’a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses 12 derniers matches internationaux.

Grèce - Serbie : confrontations récentes

La Grèce et la Serbie se sont rencontrées à 3 reprises depuis 2010, et les Grecs ont un léger avantage avec 2 victoires contre 1 pour la Serbie. Les deux équipes ont marqué trois fois lors de ces précédentes confrontations.

Lorsque la Grèce et la Serbie se sont affrontées récemment (24 septembre) lors de la journée d’ouverture de la Ligue des nations de l’UEFA, la Grèce a signé une superbe remontée 2-1 à Belgrade, arrachant la victoire très loin dans le temps additionnel.

La Serbie a pris l’avantage rapidement, seulement quatre minutes après le coup d’envoi, grâce au revenant Dusan Tadić, passeur décisif pour Andrija Živković, qui a conclu. Toutefois, malgré ce retard, la Grèce a dominé la possession et mis une pression constante sur la défense serbe, touchant les montants et forçant plusieurs arrêts. Des buts en seconde période de Christos Tzolis, d’Arsenal, et de Tasos Douvikas, de Como, ont permis aux Grecs de prendre les 3 points.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Grèce GRÈ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Pays-Bas PAB 2 1 1 0 3 2 +1 4 V N 3 Allemagne ALM 2 0 1 1 1 2 -1 1 D N 4 Serbie SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation











