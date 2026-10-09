Getafe affronte le Rayo Vallecano le lundi 19 octobre 2026 au Coliseum de Getafe.

Le Rayo Vallecano a un léger avantage lors des confrontations récentes, restant invaincu lors de ses six derniers matches contre Getafe (3 victoires, 3 nuls). Les matches entre ces deux équipes sont historiquement des duels défensifs avec peu de buts, quatre de leurs cinq dernières confrontations ayant produit moins de 2,5 buts.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Getafe-Rayo Vallecano, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Getafe-Rayo Vallecano en Liga ?

Getafe-Rayo Vallecano débute au Coliseum de Getafe le lundi 19 octobre 2026.

LaLiga - Journée 9 19 oct. 2026 - 15:00 Coliseum

Comment acheter des billets pour Getafe-Rayo Vallecano en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Getafe-Rayo Vallecano à l'Estadio Coliseum, suivez ces principales étapes et conseils :

1. Site officiel du club

Rendez-vous sur le site officiel de Getafe CF. Accédez à la section billetterie (Entradas) sur le site officiel de Getafe. Les billets pour les matches standards de Liga sont généralement mis en vente 1 à 2 semaines avant le jour du match pour le grand public.

2. Guichets du stade

Si les billets ne sont pas entièrement vendus en ligne, Getafe ouvre ses guichets physiques (Taquillas) à l'Estadio Coliseum. Vous pouvez acheter les billets restants sur place dans les jours précédant le match ou le jour même, sur présentation d'une pièce d'identité officielle (carte d'identité ou passeport).

3. Plateformes de revente secondaires

Si le match affiche complet via les canaux officiels, des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent des billets revendus par des abonnés.

Combien coûtent les billets pour Getafe-Rayo Vallecano en Liga ?

Les prix des billets pour Getafe-Rayo Vallecano à l'Estadio Coliseum varient selon que vous achetez directement via les canaux officiels du club ou sur des plateformes secondaires de billetterie :

1. Prix officiels de Getafe CF (valeur faciale)

En achetant directement au guichet officiel de Getafe CF ou sur son site internet, les billets en admission générale varient généralement de 30 € à 80 € :

Fondo (derrière les buts) : 30 € – 40 €

Lateral (tribunes latérales) : 40 € – 65 €

Tribuna (tribune principale) : 60 € – 80 €

VIP & hospitalité : 180 € – 300 €+ par billet

2. Plateformes de revente secondaires

Si les billets officiels sont épuisés, les prix sur des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub fluctuent selon la demande, la tarification dynamique et les frais de service :

Prix de revente de départ : Environ 120 € – 150 € pour des places en admission générale.

Fourchette moyenne en revente : Généralement 140 € – 220 € dans les tribunes grand public.

Getafe-Rayo Vallecano en Liga : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Getafe et du Rayo Vallecano

Getafe a remporté un match, fait deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles, ne prenant que cinq points sur cette série. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre le Real Betis, et le club s'est également incliné 1-0 face à Osasuna plus tôt dans la séquence. Les deux matches nuls, tous deux sur le score de 1-1, ont eu lieu contre le Deportivo de A Coruna et le Celta Vigo. Getafe a marqué quatre buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Le Rayo Vallecano a remporté deux matches, fait un nul et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres de Liga. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre l'Espanyol, après une défaite 4-1 face au Real Madrid. Plus tôt dans cette série, le Rayo a battu le Racing Santander 3-2 et fait match nul 1-1 contre le Deportivo Alaves. Il a inscrit neuf buts lors de ces cinq matches et en a encaissé dix.

Getafe-Rayo Vallecano : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en mai 2026, lorsque le Rayo Vallecano s'est imposé 2-0 au Coliseum. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 lorsque le Rayo recevait Getafe en janvier 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, le Rayo compte deux victoires contre aucune pour Getafe, avec trois matches nuls, et ces cinq rencontres ont produit un total cumulé de cinq buts.