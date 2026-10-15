Comment acheter des billets pour Géorgie-Hongrie : Prix en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche prometteuse : la Géorgie reçoit la Hongrie à l’emblématique Boris Paichadze Dinamo Arena, à Tbilissi. Les deux nations poursuivent leur progression dans la hiérarchie du football européen, ce qui fait de cette rencontre de phase de groupes un rendez-vous crucial pour les deux sélections, désireuses de prendre des points en vue d’une promotion.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le stade, les différentes catégories de prix et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute le match Géorgie-Hongrie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match Géorgie-Hongrie se déroule à la Boris Paichadze Dinamo Arena, à Tbilissi. Le coup d’envoi de cette rencontre du groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA est programmé.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Où acheter des billets pour Géorgie-Hongrie ?

Les billets officiels sont vendus directement sur la billetterie de la Fédération géorgienne de football, qui gère les ventes habituelles pour les matches internationaux à domicile disputés à Tbilissi. Il est conseillé aux supporters de créer un compte sur le portail officiel suffisamment tôt pour pouvoir acheter leurs billets dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets de la billetterie officielle sont vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles, des plateformes de revente comme Ticombo constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Géorgie-Hongrie ?

Sur la billetterie officielle, les places standard pour ce match coûtent environ 10 à 30 € à la Boris Paichadze Dinamo Arena, selon la catégorie.

Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix se situent autour de 234 € lorsque les places standard de la billetterie officielle sont épuisées.

Géorgie-Hongrie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Géorgie et de la Hongrie

La Géorgie aborde ce match avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Elle a récemment battu Bahreïn 2-0 en amical le 5 juin 2026, après un nul 1-1 contre la Roumanie trois jours plus tôt. Plus tôt en 2026, elle s’était imposée 2-0 en Lituanie et avait fait match nul 2-2 contre Israël. Sa seule défaite sur cette période remonte à novembre 2025, contre la Bulgarie en qualifications pour la Coupe du monde. Ce revers 2-1 avait mis fin à sa campagne de qualification.

La Hongrie présente également un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre le Kazakhstan en amical, le 9 juin 2026, quelques jours après un succès 2-1 face à la Finlande. Un nul 0-0 contre la Grèce en mars 2026 et une victoire 1-0 contre la Slovénie complètent sa série de résultats positifs récents. Sa dernière défaite remonte à novembre 2025, lorsqu’elle s’était inclinée 3-2 face à l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde.

Géorgie-Hongrie : Les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à septembre 2001, lorsque la Géorgie avait battu la Hongrie 3-1 à Tbilissi en qualifications de l’UEFA pour la Coupe du monde. Leur seule autre rencontre répertoriée avait eu lieu trois mois plus tôt, en juin 2001 : la Hongrie l’avait emporté 4-1 à domicile dans le cadre de la même campagne de qualification. Les deux équipes comptent donc chacune une victoire en deux confrontations.



