La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche prometteuse : la Géorgie reçoit la Hongrie à l’emblématique Boris Paichadze Dinamo Arena, à Tbilissi. Les deux nations poursuivent leur progression dans la hiérarchie du football européen, ce qui fait de cette rencontre de phase de groupes un rendez-vous crucial pour deux équipes en quête de points dans la course à la promotion.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le stade, les différentes catégories de prix et la marche à suivre pour obtenir vos places.

À quelle heure débute Géorgie-Hongrie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Géorgie-Hongrie se joue à la Boris Paichadze Dinamo Arena, à Tbilissi. Le coup d’envoi de cette rencontre du groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA est programmé.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Où acheter des billets pour Géorgie-Hongrie ?

Les billets officiels sont distribués directement sur la billetterie de la Fédération géorgienne de football, qui gère la vente habituelle des places pour les matches internationaux à domicile à Tbilissi. Il est conseillé aux supporters de créer rapidement un compte sur le portail officiel afin de pouvoir acheter des billets dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets mis en vente par le canal officiel sont écoulés ou si certaines catégories de places dans le stade ne sont plus disponibles, des plateformes de revente comme StubHub constituent une solution lorsque les places proposées sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Géorgie-Hongrie ?

Les billets standards pour ce match, vendus sur la billetterie officielle, coûtent environ 10 à 30 € à la Boris Paichadze Dinamo Arena, selon la catégorie de places.

Sur le marché de la revente, notamment sur StubHub, les prix d’entrée commencent autour de 234 € lorsque les billets standards mis en vente par le canal officiel sont épuisés.

Géorgie-Hongrie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Géorgie et de la Hongrie

La Géorgie aborde ce match avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-0 contre Bahreïn en amical, le 5 juin 2026, après un nul 1-1 face à la Roumanie trois jours plus tôt. Plus tôt en 2026, elle a battu la Lituanie 2-0 à l’extérieur et fait match nul 2-2 contre Israël. Sa seule défaite sur cette période remonte à novembre 2025 : un revers 2-1 contre la Bulgarie en éliminatoires de la Coupe du monde, qui a mis fin à sa campagne de qualification.

La Hongrie affiche également un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre le Kazakhstan en amical, le 9 juin 2026, quelques jours après un succès 2-1 face à la Finlande. Un nul sans but contre la Grèce en mars 2026 et une victoire 1-0 contre la Slovénie complètent ses récents résultats positifs. Sa dernière défaite remonte à novembre 2025, face à l’Irlande (3-2) en éliminatoires de la Coupe du monde.

Géorgie-Hongrie : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à septembre 2001, lorsque la Géorgie a battu la Hongrie 3-1 à Tbilissi lors des éliminatoires de la Coupe du monde organisés par l’UEFA. Leur seul autre affrontement recensé avait eu lieu trois mois plus tôt, en juin 2001 : la Hongrie s’était imposée 4-1 à domicile dans le cadre de la même campagne de qualification. Chaque équipe compte une victoire en deux confrontations recensées.