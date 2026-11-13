Le Genoa reçoit le Torino le dimanche 6 desember 2026 au Stadio Luigi Ferraris, à Gênes.

Lors de leur dernière confrontation en Serie A, le 22 février 2026, le Genoa s’est imposé 3–0 au Stadio Luigi Ferraris. Avant cette nette victoire à domicile, le Torino avait remporté de justesse leur rencontre d’octobre 2025 sur le score de 2–1, alors qu’il recevait le Genoa.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Genoa-Torino, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Serie A entre le Genoa et le Torino ?

Le match entre le Genoa et le Torino aura lieu au Stadio Luigi Ferraris, à Gênes, le dimanche 6 desember 2026.

Serie A - Journée 14 6 déc. 2026 - 06:30 Stadio Luigi Ferraris

Comment acheter des billets pour le match de Serie A entre le Genoa et le Torino ?

Pour acheter des billets pour cette rencontre de Serie A, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Achetez vos billets directement sur le site officiel du Genoa CFC (genoacfc.it) ou sur la plateforme de billetterie Vivaticket, dès l’ouverture de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les canaux officiels du club sont vendus, il est souvent possible de trouver des billets en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Serie A une fois les quotas initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Serie A entre le Genoa et le Torino ?

Voici le détail des prix des billets pour cette rencontre de Serie A :

1. Canaux officiels du club

Billets standard en vente libre : Les prix commencent généralement entre 25 € et 41 € .

Les prix commencent généralement entre . Tribunes latérales et places premium : Les prix vont de 60 € à plus de 150 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets officiels vendus par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des billets dont les prix dépendent de la demande :

Premiers prix à la revente : À partir d’environ 60 € .

À partir d’environ . Prix moyens : Autour de 205 €.

Genoa-Torino en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Genoa et du Torino

Le Genoa compte quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matches de Serie A, avec dix buts marqués et quatre encaissés. Lors de sa dernière sortie, il s’est imposé 1-2 sur le terrain de Lecce, après avoir battu la Juventus 2-0 à domicile. Auparavant, il avait dominé Venezia 1-0 et la Fiorentina 2-1. Sa seule contre-performance sur cette période est une défaite 2-0 face à la Roma. L’équipe de De Rossi reste sur trois victoires consécutives en championnat avant cette rencontre.

Le Torino a remporté trois de ses cinq derniers matches de Serie A et en a perdu deux, marquant six buts et en encaissant sept. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-0 à Frosinone. Auparavant, il s’était incliné 1-3 à domicile face à Como. Ses trois victoires sur cette période ont été obtenues contre Monza (3-2), Parma (0-3) et Udinese (2-1). L’équipe d’Abate est donc capable de belles performances, mais peine à maintenir ce niveau avec régularité.

Genoa-Torino : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 22 février 2026, lorsque le Genoa s’est imposé 3-0 au Stadio Luigi Ferraris en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Genoa a gagné deux fois, le Torino une fois et deux matches se sont terminés sur un nul. Au total, le Genoa a inscrit sept buts lors de ces cinq rencontres, contre quatre pour le Torino.