Comment acheter des billets pour Fulham-Newcastle United : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Fulham reçoit Newcastle United le samedi 7 novembre 2026 à Craven Cottage, à Londres.

Lors de leur dernière confrontation, le 24 mai 2026, Fulham s’est imposé 2-0 face à Newcastle United à Craven Cottage. Sur leurs cinq derniers duels toutes compétitions confondues, Newcastle possède un léger avantage avec trois victoires, contre deux pour Fulham.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Fulham contre Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi du match de Premier League entre Fulham et Newcastle United ?

Le coup d’envoi du match entre Fulham et Newcastle United sera donné le samedi 7 novembre 2026 à Craven Cottage, à Londres.

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 10:00 Craven Cottage

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Fulham et Newcastle United ?

Si vous souhaitez obtenir des billets pour le prochain match de Premier League entre Fulham et Newcastle United, prévu à Craven Cottage le 7 novembre 2026, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon vos préférences :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen principal et le plus fiable d’acheter des billets classiques consiste à passer directement par le site officiel du Fulham FC. Il faut généralement créer un compte de membre du club, gratuit ou payant. Les billets sont mis en vente par étapes, selon les catégories de membres et l’historique d’achat de billets pour les matches.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les quotas de billets initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Fulham et Newcastle United ?

Les prix des billets pour le match de Premier League entre Fulham et Newcastle United à Craven Cottage varient selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente :

1. Canaux officiels du club

Les billets adultes classiques pour les matches de Premier League à Craven Cottage coûtent généralement entre 35 £ et plus de 100 £ , selon l’emplacement du siège et la catégorie du match (par exemple en tribune Johnny Haynes, Riverside ou derrière les buts).

pour les matches de Premier League à Craven Cottage coûtent généralement entre , selon l’emplacement du siège et la catégorie du match (par exemple en tribune Johnny Haynes, Riverside ou derrière les buts). Les offres officielles d’hospitalité et les forfaits VIP commencent aux alentours de 225 £ par personne et donnent accès à un salon haut de gamme et à des sièges rembourrés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Les places classiques pour cette rencontre coûtent environ 75 £ dans les niveaux supérieurs ou derrière les buts.

pour cette rencontre coûtent environ dans les niveaux supérieurs ou derrière les buts. Les prix moyens tournent autour de 189 £. Les places haut de gamme ou situées le long du terrain peuvent coûter davantage selon la demande à l’approche du match.

Fulham contre Newcastle United en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Fulham et de Newcastle United

Fulham compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Manchester United en Premier League. Fulham avait également fait match nul 0-0 contre Liverpool plus tôt dans cette série. Sa seule victoire est venue en Carabao Cup contre West Ham United, sur le score de 2-3. Fulham a marqué six buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq matches.

Newcastle compte trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Lors de sa dernière sortie, le 19 septembre, Newcastle a battu Hull City 2-1 en Premier League. L’équipe avait également battu Tottenham Hotspur 2-0 plus tôt dans cette série. Sa seule défaite est un revers 4-1 contre Leeds United en Premier League. Newcastle a marqué dix buts et en a encaissé huit au cours de ces cinq matches.

Fulham contre Newcastle United : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Premier League le 24 mai 2026, lorsque Fulham a battu Newcastle United 2-0 à Craven Cottage. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Newcastle compte trois victoires contre deux pour Fulham. Les deux clubs se sont affrontés en Premier League et en Carabao Cup. Newcastle a inscrit sept buts lors de ces cinq matches, contre neuf pour Fulham.