Fulham reçoit Bournemouth le dimanche 29 novembre 2026 à Craven Cottage, à Londres.

Lors de leur dernière rencontre, le 9 mai 2026, Bournemouth s’est imposé de justesse 1-0 sur le terrain de Fulham, à Craven Cottage. Avant cela, Bournemouth avait également empoché les trois points avec une victoire 3-1 au Vitality Stadium en octobre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Fulham contre Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute le match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth ?

Fulham affronte Bournemouth à Craven Cottage, à Londres, le dimanche 29 novembre 2026.

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:05 Craven Cottage

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth à Craven Cottage :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les sites officiels du Fulham FC et de l’AFC Bournemouth pour acheter des billets directement sur leurs plateformes de billetterie, sous réserve de disponibilité et selon les catégories d’adhésion et les points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth ?

Voici les tarifs estimés et les différentes options pour les billets du match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard : Les prix commencent généralement entre 35 £ et 56 £ pour les places les moins demandées ou offrant une vue standard, et peuvent atteindre 125 £ pour les meilleures places classiques.

Les prix commencent généralement entre pour les places les moins demandées ou offrant une vue standard, et peuvent atteindre pour les meilleures places classiques. Offres hospitalité : Les prix débutent entre 175 £ et plus de 395 £, selon la formule choisie pour le salon ou la loge.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standard en revente : Les prix commencent généralement autour de 64 £ , avec une moyenne d’environ 170 £ selon la disponibilité et la tribune.

Les prix commencent généralement autour de , avec une moyenne d’environ selon la disponibilité et la tribune. Billets premium et VIP en revente : Les prix peuvent aller de 230 £ à plus de 700 £ par billet à l’approche du match.

Fulham contre l’AFC Bournemouth en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Fulham et de l’AFC Bournemouth

Fulham aborde ce match avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 0-1 sur le terrain de Coventry City en Premier League. Le club a également battu Hull City 1-0 sur cette période. Sa seule défaite est survenue face à Ipswich Town, qui l’a emporté 2-1. Sur ces cinq matches, Fulham a marqué sept buts et en a encaissé cinq. Cette série comprend aussi une victoire contre West Ham United en Carabao Cup.

Bournemouth reste sur quatre victoires en cinq matches. Sa seule défaite a été un lourd revers 5-1 face à Chelsea en Premier League. Depuis, Bournemouth a enchaîné les succès convaincants : 3-0 contre Sturm Graz, 2-0 contre Sunderland, 3-0 contre l’AC Milan en Ligue Europa et 3-0 sur le terrain de Manchester United. Le club a marqué onze buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres, sans concéder de but lors de ses deux dernières sorties.

Fulham contre l’AFC Bournemouth : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2026, lorsque Bournemouth s’est imposé 1-0 à Craven Cottage en Premier League. Sur leurs cinq derniers duels, Bournemouth compte trois victoires contre une pour Fulham, tandis qu’un match s’est terminé par un nul. Leur précédente rencontre à Craven Cottage, en décembre 2024, s’était achevée sur un score de 2-2, tandis que Bournemouth avait gagné 3-1 à domicile en octobre 2025.