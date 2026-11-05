Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoBournemouth
Book Fulham vs AFC Bournemouth Tickets
Avec le concours de

Comment acheter des billets pour Fulham contre l’AFC Bournemouth : prix des places en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Fulham
Bournemouth
Premier League

Fulham affronte l’AFC Bournemouth en Premier League. Voici comment obtenir vos billets.

Fulham reçoit Bournemouth le dimanche 29 novembre 2026 à Craven Cottage, à Londres.

Lors de leur dernière rencontre, le 9 mai 2026, Bournemouth s’est imposé de justesse 1-0 sur le terrain de Fulham, à Craven Cottage. Avant cela, Bournemouth avait également empoché les trois points avec une victoire 3-1 au Vitality Stadium en octobre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Fulham contre Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute le match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth ?

Fulham affronte Bournemouth à Craven Cottage, à Londres, le dimanche 29 novembre 2026.

crest
Premier League - Journée 12
Craven Cottage

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth à Craven Cottage :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les sites officiels du Fulham FC et de l’AFC Bournemouth pour acheter des billets directement sur leurs plateformes de billetterie, sous réserve de disponibilité et selon les catégories d’adhésion et les points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth ?

Voici les tarifs estimés et les différentes options pour les billets du match de Premier League entre Fulham et l’AFC Bournemouth :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billets standard : Les prix commencent généralement entre 35 £ et 56 £ pour les places les moins demandées ou offrant une vue standard, et peuvent atteindre 125 £ pour les meilleures places classiques.
  • Offres hospitalité : Les prix débutent entre 175 £ et plus de 395 £, selon la formule choisie pour le salon ou la loge.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Billets standard en revente : Les prix commencent généralement autour de 64 £, avec une moyenne d’environ 170 £ selon la disponibilité et la tribune.
  • Billets premium et VIP en revente : Les prix peuvent aller de 230 £ à plus de 700 £ par billet à l’approche du match.

Fulham contre l’AFC Bournemouth en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Fulham et de l’AFC Bournemouth

Fulham aborde ce match avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 0-1 sur le terrain de Coventry City en Premier League. Le club a également battu Hull City 1-0 sur cette période. Sa seule défaite est survenue face à Ipswich Town, qui l’a emporté 2-1. Sur ces cinq matches, Fulham a marqué sept buts et en a encaissé cinq. Cette série comprend aussi une victoire contre West Ham United en Carabao Cup.

Bournemouth reste sur quatre victoires en cinq matches. Sa seule défaite a été un lourd revers 5-1 face à Chelsea en Premier League. Depuis, Bournemouth a enchaîné les succès convaincants : 3-0 contre Sturm Graz, 2-0 contre Sunderland, 3-0 contre l’AC Milan en Ligue Europa et 3-0 sur le terrain de Manchester United. Le club a marqué onze buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres, sans concéder de but lors de ses deux dernières sorties.

FUL

FUL - Forme

IPS
D2-1
HUL
V1-0
COV
V0-1
CRY
D0-1
AVL
N1-1
But marqué (encaissé)
4/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BOU

BOU - Forme

SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
But marqué (encaissé)
13/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Fulham contre l’AFC Bournemouth : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2026, lorsque Bournemouth s’est imposé 1-0 à Craven Cottage en Premier League. Sur leurs cinq derniers duels, Bournemouth compte trois victoires contre une pour Fulham, tandis qu’un match s’est terminé par un nul. Leur précédente rencontre à Craven Cottage, en décembre 2024, s’était achevée sur un score de 2-2, tandis que Bournemouth avait gagné 3-1 à domicile en octobre 2025.

Face à face

FulhamNulBournemouth
1
1
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
6Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google