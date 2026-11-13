Le prochain duel de Premier League entre Fulham et Brentford, à Craven Cottage, est très attendu. Prévue le 12 décembre, cette rencontre promet du football de haut niveau dans l’un des stades les plus historiques de Londres.

Ce derby de l’ouest de Londres offre toujours une ambiance intense et une opposition acharnée. Les deux clubs cherchant à remonter au classement cette saison, les supporters peuvent s’attendre à un match passionnant, marqué par la rivalité locale.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets dès maintenant. Des dates de mise en vente aux tarifs, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette affiche.

À quelle heure débute le match de Premier League entre Fulham et Brentford ?

Fulham reçoit Brentford à Craven Cottage, à Londres. Le coup d’envoi est prévu à l’heure indiquée ci-dessous.

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Fulham et Brentford ?

Le meilleur moyen d’acheter des billets pour cette rencontre est de passer directement par les sites officiels de Fulham FC et de Brentford FC. Les deux clubs disposent d’une billetterie dédiée permettant aux supporters de réserver leur place. Pour les supporters visiteurs, les billets sont d’abord proposés en prévente aux titulaires d’un abonnement et aux détenteurs de places premium, puis à d’autres catégories de membres selon leurs points de fidélité. Fulham prévoit une période de prévente similaire pour ses membres officiels avant la mise en vente générale des billets restants.

StubHub est une solution si les billets proposés sur les sites officiels sont épuisés. La plateforme rassemble les places disponibles pour le match, ce qui permet aux supporters de trouver un billet même après l’épuisement des premières mises en vente.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Fulham et Brentford ?

Les tarifs de cette rencontre de Premier League varient selon la tribune choisie à Craven Cottage et la catégorie d’âge. Les billets achetés directement auprès de la billetterie officielle sont proposés à partir de 30 £ pour les adultes, ce qui en fait une option accessible pour les supporters à la recherche du billet le moins cher. Des tarifs légèrement réduits sont également proposés aux seniors et aux jeunes adultes.

Tout ce qu’il faut savoir sur Fulham et Brentford

Forme récente

Fulham a pris quatre points lors de ses cinq derniers matches, une série comprenant deux victoires consécutives en Premier League contre Hull City et Coventry City, avant que son élan ne soit freiné par des matches nuls face à Aston Villa et Newcastle United. Sa seule défaite sur cette période est survenue en Carabao Cup contre Crystal Palace. Sa forme en championnat reste donc plutôt solide, même si ses résultats se sont stabilisés. Le bilan récent de Brentford est plus difficile : une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa défaite 2-0 contre Brighton en Premier League, le 8 novembre, constitue sa sortie la plus récente. Durant cette série, Brentford a également été éliminé de la Carabao Cup à Sunderland et s’est incliné en championnat face à Liverpool. Son unique victoire en championnat, un succès 2-0 contre Nottingham Forest, reste le point positif d’une période autrement irrégulière.

Résultats des dernières confrontations

Les cinq dernières confrontations de Premier League entre ces deux équipes ont été disputées, sans qu’aucune ne parvienne à prendre nettement le dessus. Fulham possède un léger avantage, avec deux victoires contre une pour Brentford, tandis que deux matches se sont terminés sur un nul. La rencontre la plus récente, disputée au Gtech Community Stadium en avril 2026, s’est achevée sur le score de 0-0. La victoire 3-1 de Fulham à domicile en septembre 2025 reste le résultat le plus net de cette série.