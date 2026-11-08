La France conclut la phase de groupes de sa Ligue des nations de l’UEFA et son année internationale 2026 à domicile, face à la Türkiye, à Bordeaux, le dimanche 15 novembre. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour voir les magnifiques Bleus en action.

La Türkiye aura une deuxième occasion de faire tomber les doubles champions du monde et doubles champions d’Europe. Lorsqu’elle a accueilli la France à Izmit, lors de la première journée de l’actuelle Ligue des nations de l’UEFA, Kylian Mbappe a marqué en seconde période, quelle surprise, pour offrir aux visiteurs une victoire 1-0.

Zinedine Zidane, qui retrouve le métier d’entraîneur après une pause de 5 ans, sait que la succession de Didier Deschamps à la tête de la France, après la Coupe du monde cet été, est une lourde responsabilité. Il aimerait beaucoup remporter un trophée pour alléger la pression, et celui de la Ligue des nations de l’UEFA tomberait à point nommé.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour France-Türkiye en Ligue des nations de l’UEFA : prix, disponibilités et meilleurs endroits où les acheter.

Quand aura lieu le match France-Türkiye en Ligue des nations de l’UEFA ?

France-Türkiye aura lieu au stade Matmut Atlantique, à Bordeaux, le dimanche 15 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 45 (HEC).

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Comment acheter des billets pour France-Türkiye en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels pour France-Türkiye en Ligue des nations de l’UEFA peuvent être achetés sur la billetterie de la Fédération française de football (FFF).

La FFF met généralement les billets en vente par phases prioritaires. Les membres inscrits au club de supporters de l’équipe de France ont la possibilité de les acheter en premier. Les billets restants sont ensuite mis en vente auprès du grand public à l’approche du match.

Pour trouver des places à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement. Dans le cas contraire, vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour France-Türkiye en Ligue des nations de l’UEFA ?

Pour le prochain match France-Türkiye en Ligue des nations de l’UEFA, les billets officiels devraient coûter entre 25 € et 175 €, selon l’emplacement au stade Matmut Atlantique.

La billetterie de la Fédération française de football (FFF) répartit généralement les places en cinq catégories tarifaires correspondant à des zones précises du stade :

Catégorie Or : places centrales en tribunes latérales (niveaux inférieur et intermédiaire). Les meilleures vues, au niveau de la ligne médiane, dans les tribunes est ou ouest. ( Prix : de 150 € à 175 € )

: places centrales en tribunes latérales (niveaux inférieur et intermédiaire). Les meilleures vues, au niveau de la ligne médiane, dans les tribunes est ou ouest. ( ) Catégorie 1 : places premium en tribunes latérales (niveaux inférieur et supérieur). Elles sont légèrement excentrées dans les tribunes latérales principales. ( Prix : de 120 € à 145 € )

: places premium en tribunes latérales (niveaux inférieur et supérieur). Elles sont légèrement excentrées dans les tribunes latérales principales. ( ) Catégorie 2 : places premium en tribunes latérales (niveaux inférieur et supérieur). Elles sont légèrement excentrées dans les tribunes latérales principales. ( Prix : de 95 € à 125 € )

: places premium en tribunes latérales (niveaux inférieur et supérieur). Elles sont légèrement excentrées dans les tribunes latérales principales. ( ) Catégorie 3 : niveaux supérieurs des tribunes derrière les buts. Une vue en hauteur depuis les gradins supérieurs derrière les deux buts, dans les tribunes nord et sud. ( Prix : de 55 € à 95 € )

: niveaux supérieurs des tribunes derrière les buts. Une vue en hauteur depuis les gradins supérieurs derrière les deux buts, dans les tribunes nord et sud. ( ) Catégorie 4 : niveaux inférieurs des tribunes derrière les buts. Les zones traditionnelles des supporters et les places les plus abordables, situées au plus bas des tribunes, juste derrière les filets. (Prix : de 25 € à 75 €)

Consultez les sites officiels de l’équipe de France à l’approche du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur le stade Matmut Atlantique

Le stade Matmut Atlantique, également connu sous le nom de Nouveau Stade de Bordeaux, est la plus grande enceinte sportive et culturelle de la côte atlantique française. Inauguré en 2015, il peut accueillir 42 115 personnes. Reconnaissable à son architecture élégante évoquant un temple, il s’est rapidement imposé comme un lieu majeur pour le football, le rugby et les grands événements de divertissement.

La décision de construire un tout nouveau stade à Bordeaux est née de l’attribution à la France de l’organisation de l’Euro 2016 de l’UEFA. Le stade Chaban-Delmas, enceinte historique de la ville, vieillissait et n’était plus adapté à un tournoi international moderne.

L’élément visuel le plus marquant du Matmut Atlantique est son périmètre de 900 fines colonnes blanches. Les architectes les ont conçues pour évoquer à la fois les temples grecs classiques et le paysage local, en particulier les forêts de pins des Landes.

Les moments marquants au stade Matmut Atlantique

Euro 2016 de l’UEFA : le stade a accueilli cinq matches pendant le tournoi, dont le plus célèbre fut le quart de finale Allemagne-Italie. Ce choc entre deux grandes nations s’est décidé au terme d’une séance de tirs au but épique et dramatique, avec 18 tentatives. L’Allemagne a finalement mis fin à sa malédiction historique face à l’Italie en tournoi.

: le stade a accueilli cinq matches pendant le tournoi, dont le plus célèbre fut le quart de finale Allemagne-Italie. Ce choc entre deux grandes nations s’est décidé au terme d’une séance de tirs au but épique et dramatique, avec 18 tentatives. L’Allemagne a finalement mis fin à sa malédiction historique face à l’Italie en tournoi. Coupe du monde de rugby 2023 : le stade s’est adapté sans difficulté au ballon ovale et a accueilli cinq affiches de la phase de groupes, notamment des rencontres mettant aux prises des nations majeures comme l’Irlande et l’Afrique du Sud.

: le stade s’est adapté sans difficulté au ballon ovale et a accueilli cinq affiches de la phase de groupes, notamment des rencontres mettant aux prises des nations majeures comme l’Irlande et l’Afrique du Sud. Jeux olympiques de Paris 2024 : l’enceinte a porté le nom de « Stade de Bordeaux » pendant les Jeux olympiques et accueilli six matches de football, dont un quart de finale masculin très disputé.

L’illusion de flottement : les grands escaliers à ciel ouvert relient visuellement les espaces de circulation intérieurs aux abords du stade. Lorsqu’il est éclairé la nuit, l’immense toit semble flotter, totalement détaché, au-dessus de la forêt de colonnes blanches.

France-Türkiye en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

France-Türkiye : forme récente

Classement FIFA : France (3e) contre Türkiye (27e)

Après n’avoir encaissé que deux buts lors de ses six premiers matches de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la France en a concédé huit lors de ses deux dernières rencontres en Amérique du Nord : 2 contre l’Espagne et 6 contre l’Angleterre. Elle a toutefois retrouvé sa solidité défensive lors de ses déplacements en Ligue des nations de l’UEFA, en battant la Türkiye et la Belgique 1-0.

La Türkiye a beau avoir remporté son dernier match de groupe à la Coupe du monde contre les États-Unis, coorganisateurs du tournoi, cette victoire est arrivée trop tard : ses défaites précédentes contre l’Australie et le Paraguay l’ont empêchée de se qualifier pour la phase à élimination directe. À sa déception estivale se sont ajoutées deux défaites consécutives à domicile en Ligue des nations de l’UEFA, contre la France et l’Italie.

France-Türkiye : bilan des confrontations

La France domine le bilan de ses confrontations avec la Türkiye, avec 5 victoires contre 1 pour la Türkiye et 1 match nul. Lors de leurs 7 précédentes rencontres, la France a inscrit 14 buts, contre 5 pour la Türkiye.

Lors de leur récent match de Ligue des nations de l’UEFA, le 25 septembre, la France a battu la Türkiye 1-0 à Izmit. Cette rencontre marquait les débuts de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 54e minute : après avoir reçu une passe de Michael Olise, il a frappé du pied droit dans le coin inférieur gauche du but.