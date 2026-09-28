Comment acheter des billets pour France-Türkiye : prix de l’UEFA Nations League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La France boucle la phase de groupes de son calendrier de l’UEFA Nations League ainsi que sa campagne internationale 2026 à domicile en affrontant la Türkiye à Bordeaux le dimanche 15 novembre. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour voir les magnifiques Bleus en action.

La Türkiye a une deuxième chance de faire tomber les doubles champions du monde et doubles champions d’Europe. Lorsqu’elle a accueilli la France lors de la première journée de l’actuelle édition de l’UEFA Nations League à Izmit, Kylian Mbappe a marqué, quelle surprise, en seconde période pour arracher une victoire 1-0 aux visiteurs.

Zinedine Zidane, qui retrouve un poste d’entraîneur après une pause de cinq ans, sait qu’il a une lourde succession à assumer après avoir pris les rênes de l’équipe de France à Didier Deschamps après la Coupe du monde cet été. Il aimerait énormément décrocher un trophée pour relâcher la pression, et celui de l’UEFA Nations League serait bien utile.

GOAL vous donne toutes les informations à connaître pour obtenir dès maintenant vos billets pour France-Türkiye en UEFA Nations League, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match France-Türkiye en UEFA Nations League ?

France-Türkiye se dispute au Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) le dimanche 15 novembre, avec un coup d’envoi programmé à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Comment acheter des billets pour France-Türkiye en UEFA Nations League

Les billets officiels pour France-Türkiye en UEFA Nations League peuvent être achetés via le portail billetterie de la Fédération française de football (FFF).

La FFF met généralement les billets en vente par phases prioritaires. Les membres inscrits du club des supporters de l’équipe de France ont la première possibilité d’acheter. Les billets restants sont ensuite mis en vente pour le grand public à l’approche de la date du match.

Si vous cherchez à obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré appelé TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, ou vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour France-Türkiye en UEFA Nations League ?

Pour le prochain match France-Türkiye en UEFA Nations League, les billets officiels devraient aller de 25 € à 175 €, selon votre emplacement au Stade Matmut Atlantique.

Les contingents de billets de la Fédération française de football (FFF) se répartissent généralement en cinq catégories tarifaires distinctes associées à des zones précises du stade :

Catégorie Or (Gold) : tribune latérale centrale (niveaux inférieur/médian) - Les toutes meilleures vues, exactement le long de la ligne médiane, dans les tribunes est ou ouest. ( Prix : 150 €-175 € )

Catégorie 1 : tribune latérale premium (niveaux inférieur et supérieur) - Située légèrement décalée du centre le long des principales tribunes latérales. ( Prix : 120 €-145 € )

Catégorie 2 : tribune latérale premium (niveaux inférieur et supérieur) - Située légèrement décalée du centre le long des principales tribunes latérales. ( Prix : 95 €-125 € )

Catégorie 3 : tribunes hautes derrière les buts - Vue en hauteur située dans les étages supérieurs derrière les deux buts (tribunes nord et sud). ( Prix : 55 €-95 € )

Catégorie 4 : tribunes basses derrière les buts – Les zones traditionnelles de supporters et les places les plus abordables, situées directement aux niveaux les plus bas derrière les filets. ( Prix : 25 €-75 € )

Gardez un œil sur les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour plus d’informations, ainsi que sur des sites secondaires de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Stade Matmut Atlantique

Le Stade Matmut Atlantique, également connu sous le nom de Nouveau Stade de Bordeaux, est la plus grande enceinte sportive et culturelle de la côte atlantique française. Inauguré en 2015, il a une capacité de 42 115 places. Réputé pour son architecture et son design particulièrement élégants, rappelant un temple, il s’est rapidement imposé comme un lieu majeur pour le football, le rugby et les grands événements de divertissement.

La décision de construire un tout nouveau stade à Bordeaux est née de l’attribution à la France de l’organisation de l’Euro 2016 de l’UEFA. L’enceinte historique de la ville, le vieillissant stade Chaban-Delmas, était dépassée et inadaptée à un tournoi international moderne.

L’élément visuel le plus marquant du Matmut Atlantique est son immense périmètre composé de 900 fines colonnes blanches. Les architectes les ont conçues pour refléter à la fois les temples grecs classiques et le paysage local, plus précisément les magnifiques forêts de pins de la région des Landes.

Moments marquants au Stade Matmut Atlantique

UEFA Euro 2016 : Le stade a accueilli cinq matches durant le tournoi, et aucun n’a été plus célèbre que le quart de finale Allemagne-Italie. Ce choc entre poids lourds s’est conclu par une séance de tirs au but épique et dramatique de 18 tirs, l’Allemagne mettant finalement fin à sa malédiction historique contre l’Italie dans cette compétition.

Coupe du monde de rugby 2023 : Le stade s’est adapté sans effort au ballon ovale, en accueillant cinq affiches de phase de groupes durant le tournoi, dont de grands matches avec des nations majeures comme l’Irlande et l’Afrique du Sud.

Jeux olympiques de Paris 2024 : L’enceinte a fièrement porté le nom de « Stade de Bordeaux » pendant les Jeux olympiques, en accueillant six matches de football, dont un quart de finale masculin très tendu.

L’illusion de “flottement” : Les grands escaliers à ciel ouvert relient les coursives intérieures à l’environnement extérieur. Lorsqu’il est illuminé la nuit, l’immense toit en auvent donne l’impression de flotter totalement au-dessus de la forêt de colonnes blanches.

France-Türkiye en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

France-Türkiye : forme récente

Classement FIFA : France (#3) vs Türkiye (#27)

Après avoir encaissé seulement deux buts lors de ses six premiers matches à la Coupe du monde 2026 de la FIFA, la France en a ensuite concédé huit lors de ses deux derniers matches en Amérique du Nord, 2 contre l’Espagne et 6 contre l’Angleterre. Elle a toutefois retrouvé sa solidité défensive en UEFA Nations League à l’extérieur, en battant la Türkiye et la Belgique 1-0.

La Türkiye a peut-être remporté son dernier match de groupe à la Coupe du monde contre le coorganisateur américain, mais cela s’est avéré trop peu, trop tard, car les défaites précédentes contre l’Australie et le Paraguay l’ont empêchée de se qualifier pour la phase à élimination directe. Sa désillusion estivale a encore été aggravée par deux défaites consécutives à domicile en UEFA Nations League contre la France et l’Italie.

France-Türkiye : historique des confrontations récentes

La France a l’avantage sur la Türkiye dans l’historique de leurs confrontations, avec 5 victoires contre 1 succès pour la Türkiye, ainsi qu’un match nul. Lors de leurs 7 précédentes rencontres, la France a inscrit un total de 14 buts, tandis que la Türkiye a marqué à 5 reprises.

Lors de leur récent match d’UEFA Nations League le 25 septembre, la France a battu la Türkiye 1-0 à Izmit. La rencontre a marqué les débuts de Zinedine Zidane comme sélectionneur de la France. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 54e minute, en récupérant une passe de Michael Olise avant de frapper du pied droit dans le petit filet gauche.