La Fiorentina reçoit Cagliari le lundi 7 décembre 2026 au stade Artemio Franchi, à Florence.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 24 janvier 2026, Cagliari s’est imposé 2-1 sur la pelouse du stade Artemio Franchi. Plus tôt dans la saison 2025-2026 de Serie A, les deux équipes s’étaient également quittées sur un match nul disputé (1-1).

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Fiorentina-Cagliari, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Fiorentina-Cagliari en Serie A ?

Le coup d’envoi de Fiorentina-Cagliari sera donné le lundi 7 décembre 2026 au stade Artemio Franchi, à Florence.

Serie A - Journée 14 7 déc. 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

Comment acheter des billets pour Fiorentina-Cagliari en Serie A ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Serie A entre la Fiorentina et Cagliari au stade Artemio Franchi :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets peuvent être achetés directement sur le site officiel de l’ACF Fiorentina. Vous devrez créer un compte gratuit pour accéder à la billetterie.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Fiorentina-Cagliari en Serie A ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Serie A entre la Fiorentina et Cagliari :

1. Canaux officiels du club

Virage / places derrière les buts : de 20 € à 35 €.

de 20 € à 35 €. Maratona / tribunes latérales : de 40 € à 75 €.

de 40 € à 75 €. Tribuna / places premium : de 90 € à plus de 150 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places en virage : de 80 € à 95 €.

de 80 € à 95 €. Places en tribune Maratona : de 100 € à plus de 300 €.

de 100 € à plus de 300 €. Tribuna / prestations VIP : de 350 € à plus de 700 €.

Fiorentina-Cagliari en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Fiorentina et de Cagliari

La Fiorentina aborde ce match avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres de Serie A. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 sur le terrain de Sassuolo, après un match nul 2-2 contre l’Atalanta. Auparavant, la Viola s’était inclinée face à l’Inter, Côme et le Genoa. Elle a inscrit sept buts et en a encaissé onze sur ces cinq matches.

Cagliari n’a obtenu qu’un nul et a subi quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. Le club s’est incliné 2-1 face à la Lazio lors de sa dernière rencontre et a également perdu 4-2 contre la Roma et 0-2 contre Bologne durant cette période. Son seul point provient d’un nul 1-1 face à la Juventus. En cinq matches, Cagliari a marqué huit buts et en a encaissé treize.

Fiorentina-Cagliari : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque Cagliari s’était imposé 2-1 au stade Artemio Franchi. Sur leurs cinq dernières confrontations, Cagliari compte trois victoires contre deux pour la Fiorentina, ainsi qu’un match nul. La dernière victoire de la Fiorentina dans ces confrontations remonte à mai 2024, lorsqu’elle s’était imposée 3-2 sur le terrain de Cagliari.