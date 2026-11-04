Feyenoord reçoit le FC Porto le mardi 24 novembre 2026 à De Kuip, à Rotterdam.

Leurs précédentes confrontations ont eu lieu lors de la phase de groupes de la Ligue Europa 2019-2020. Lors de leur rencontre à Rotterdam en 2019, Feyenoord s’était imposé 2-0 face à l’équipe portugaise à De Kuip.

À quelle heure débute le match de Ligue des champions entre Feyenoord et le FC Porto ?

Le coup d’envoi du match entre Feyenoord et le FC Porto sera donné le mardi 24 novembre 2026 à De Kuip, à Rotterdam.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Feyenoord et le FC Porto ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Feyenoord et le FC Porto :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel de Feyenoord, dans le cadre des places réservées à ses matches à domicile ou des ventes prioritaires aux membres. Les supporters visiteurs qui souhaitent obtenir une place dans leur tribune doivent vérifier les disponibilités et le nombre de places qui leur est alloué directement sur la billetterie officielle du FC Porto.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Ligue des champions lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre Feyenoord et le FC Porto ?

Les prix des billets pour le match entre Feyenoord et le FC Porto, disputé lors de la phase de ligue de la Ligue des champions, varient selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places en vente libre et ventes aux membres : Les prix se situent généralement entre environ 45 € et 110 € .

Les prix se situent généralement entre environ . Tribunes visiteurs : Les prix correspondent généralement aux plafonds tarifaires habituels fixés par l’UEFA pour les supporters visiteurs, soit autour de 50 € à 70 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Offres standard : Les prix débutent autour de 120 € à 130 € pour des places dans l’anneau supérieur, derrière les buts.

Les prix débutent autour de pour des places dans l’anneau supérieur, derrière les buts. Places premium et sur les côtés du terrain : Les prix se situent généralement entre 200 € et plus de 360 €, selon la demande et les disponibilités à l’approche du match.

Feyenoord - FC Porto en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Feyenoord et du FC Porto

Feyenoord aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa seule défaite sur cette période est un revers 1-0 face au Real Betis en Ligue des champions. Juste avant ce revers, le club avait décroché une victoire difficile 3-4 sur le terrain de Telstar en Eredivisie. Plus tôt dans cette série, il avait battu Côme 3-2 en Ligue des champions et dominé le FC Utrecht 5-0 en championnat, confirmant l’efficacité offensive qui caractérise sa saison. Sur ces cinq matches, Feyenoord a inscrit quinze buts et en a encaissé sept.

Le bilan des cinq derniers matches de Porto est plus contrasté. Le club compte trois victoires et deux défaites, toutes deux concédées en Ligue des champions : un revers 3-2 face au Real Betis et une défaite 1-0 contre le PSV Eindhoven lors de sa dernière sortie européenne. Ses résultats en championnat sont meilleurs : une victoire 2-1 contre Maritimo et un succès 3-1 face à Benfica en Liga Portugal témoignent de la qualité de l’effectif dont dispose Farioli. Porto a inscrit sept buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres.

Feyenoord - FC Porto : les dernières confrontations

Ces clubs se sont peu affrontés, mais leurs précédentes rencontres donnent l’avantage à Feyenoord à domicile. Leur dernier duel remonte à octobre 2019, en Ligue Europa, lorsque Feyenoord avait battu Porto 2-0 à De Kuip. Porto avait remporté le match retour plus tard dans la même saison, s’imposant 3-2 au Portugal. Leur seule autre confrontation recensée s’était soldée par un nul sans but lors d’un match amical en 2007. Le bilan de ces trois rencontres est très équilibré, même si les résultats de Feyenoord à domicile face à Porto lui donnent un léger avantage historique à De Kuip.