Everton reçoit Coventry City le vendredi 6 novembre 2026 au Hill Dickinson Stadium, à Liverpool.

Lors de leur dernière confrontation en Premier League, en janvier 2001, Coventry City s’était imposé 3-1 à l’extérieur dans l’ancien stade d’Everton. Plus récemment, les deux équipes se sont affrontées en juillet 2024 lors d’un match amical de présaison remporté 3-0 par Coventry.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Everton contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Everton et Coventry City ?

Le match entre Everton et Coventry City débutera le vendredi 6 novembre 2026 au Hill Dickinson Stadium, à Liverpool.

Premier League - Journée 10 6 nov. 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Everton et Coventry City ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Everton et Coventry City, les supporters disposent de plusieurs possibilités, selon les disponibilités et les canaux officiels des clubs :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles : La méthode la plus sûre et la plus économique consiste à acheter directement sur les billetteries officielles d’Everton F.C. ou de Coventry City Football Club. Les billets sont mis en vente par phases, d’abord pour les membres des clubs et les détenteurs d’un abonnement, avant l’ouverture des ventes au grand public ou aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Everton et Coventry City ?

Le prix des billets pour le match de Premier League entre Everton et Coventry City varie selon le point de vente, la catégorie de places et la demande :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Sur les billetteries officielles des clubs, les prix des places classiques se situent généralement autour de 30 à 70 £, selon la catégorie et l’emplacement dans le stade.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub affichent des billets dont le prix dépend de la demande :

Les annonces pour cette rencontre débutent autour de 70 à 100 £, tandis que le prix moyen à la revente se rapproche de 193 £, selon l’emplacement des sièges et les disponibilités.

Everton contre Coventry City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Everton et de Coventry City

Everton aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires et trois matches nuls lors de ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues, pour trois buts marqués et un encaissé. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 1-0 contre Ipswich Town en Premier League. Au cours de cette série, le club a également battu Wolverhampton Wanderers 1-0 en Carabao Cup. Trois matches nuls, dont un 0-0 contre Tottenham Hotspur et un 2-2 face à Manchester United, témoignent d’une équipe difficile à battre, mais qui ne parvient pas toujours à gagner.

Coventry traverse une période difficile, avec une seule victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. Son unique succès, un 1-0 à l’extérieur contre Nottingham Forest en Premier League, s’accompagne d’une lourde défaite 5-0 face à Brighton, d’un revers 3-1 contre Aston Villa en Carabao Cup, ainsi que de défaites contre Manchester City et Hull City. L’équipe de Lampard n’a marqué que trois buts et en a encaissé dix au cours de ces cinq rencontres.

Everton contre Coventry City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à un match amical de présaison, en juillet 2024, remporté 3-0 par Coventry City contre Everton. Auparavant, leur dernière confrontation officielle avait eu lieu en Premier League en janvier 2001, lorsque Coventry s’était imposé 3-1 sur le terrain d’Everton. Sur les cinq confrontations recensées, Coventry en a remporté trois et Everton une, tandis qu’une rencontre s’est terminée sur un match nul.