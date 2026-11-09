L’Espanyol reçoit Getafe le dimanche 29 novembre 2026 au stade RCDE, à Barcelone.

Lors de leur dernière confrontation en championnat au stade RCDE, le 21 mars 2026, le Getafe CF s’est imposé de justesse à l’extérieur (2-1). Ces dernières années, les rencontres entre les deux équipes ont généralement été serrées, peu prolifiques en buts et marquées par des duels physiques.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Espanyol contre Getafe, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Liga entre l’Espanyol et Getafe ?

Le match entre l’Espanyol et Getafe aura lieu au stade RCDE, à Barcelone, le dimanche 29 novembre 2026.

LaLiga - Journée 14 30 nov. 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre l’Espanyol et Getafe ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre l’Espanyol et Getafe :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les sites officiels du RCD Espanyol de Barcelona et du Getafe CF, les sources principales et les plus fiables pour obtenir des places à leur prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre l’Espanyol et Getafe ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Liga entre l’Espanyol et Getafe :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques pour les membres : À partir d’environ 27 € .

À partir d’environ . Places classiques pour le grand public : À partir d’environ 30 € .

À partir d’environ . Places VIP et prestations d’hospitalité : D’environ 133 € à 500 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Billets standard et à petit prix en revente : À partir d’environ 35 à 45 € .

À partir d’environ . Places de catégorie intermédiaire et le long du terrain : Généralement entre 50 et 110 € .

Généralement entre . Places haut de gamme et prestations d’hospitalité en revente : De 150 à plus de 300 €.

Espanyol contre Getafe en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Espanyol et de Getafe

L’Espanyol compte un match nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga, sans aucune victoire. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite à domicile (2-1) contre le Racing Santander. Le club avait également perdu 1-3 face à Elche plus tôt dans cette série. Sur ces cinq matches, l’Espanyol a inscrit six buts et en a encaissé neuf.

Getafe compte un match nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une défaite 4-0 sur le terrain de l’Athletic Bilbao en Liga. Auparavant, le club s’était incliné 5-2 face à Lugano en Ligue Conférence. L’équipe de Bordalas a marqué trois buts et en a encaissé onze sur ces cinq rencontres.

Espanyol contre Getafe : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Liga le 21 mars 2026, lorsque Getafe s’est imposé 2-1 à l’extérieur, au stade RCDE. Sur les cinq dernières confrontations recensées entre les deux équipes, Getafe présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour l’Espanyol, tandis qu’un autre match s’est également terminé par une victoire de Getafe à domicile.