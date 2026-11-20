Elche reçoit Séville le dimanche 13 décembre 2026 à l’Estadio Martínez Valero, à Elche.

Malgré la domination historique de Séville, illustrée notamment par de nettes victoires 3-0 en 2015 et en janvier 2023, les confrontations récentes sont devenues bien plus équilibrées. Leurs trois derniers duels en championnat se sont tous soldés par un nul, dont deux 2-2 animés consécutifs lors de la saison 2025–26.

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Quand se joue Elche-Séville en Liga ?

Elche-Séville se joue le dimanche 13 décembre 2026 à l’Estadio Martínez Valero, à Elche.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 Estadio Martinez Valero

Comment acheter des billets pour Elche-Séville en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Elche et Séville :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel d’Elche CF (Club Oficial) : Pour les matches à domicile à l’Estadio Manuel Martínez Valero, acheter directement sur la billetterie officielle d’Elche est la solution la plus sûre. Les billets sont généralement mis en vente d’abord pour les membres du club (socios), puis pour le grand public une ou deux semaines avant le match.

Pour les matches à domicile à l’Estadio Manuel Martínez Valero, acheter directement sur la billetterie officielle d’Elche est la solution la plus sûre. Les billets sont généralement mis en vente d’abord pour les membres du club (socios), puis pour le grand public une ou deux semaines avant le match. Site officiel de Séville FC : Si vous prévoyez d’assister au match au Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville, ou si vous souhaitez prendre place dans la tribune réservée aux supporters visiteurs lors du déplacement à Elche, passer par la billetterie officielle de Séville garantit la validité de votre billet et le respect des règles d’attribution des places aux supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places proposées initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Elche-Séville en Liga ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Liga entre Elche et Séville :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Généralement entre 30 € et 120 € .

Généralement entre . Tribunes supérieures et derrière les buts : Généralement à partir de 30 € à 50 € .

Généralement à partir de . Tribunes latérales et rangs inférieurs en bord de terrain : Généralement entre 70 € et plus de 120 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Places standard : Généralement à partir de 40 € à 75 € .

Généralement à partir de . Tribunes supérieures ou derrière les buts : Généralement entre 75 € et 150 € .

Généralement entre . Places premium et très demandées : Les prix montent fréquemment de 150 € à plus de 350 €.

Elche-Séville en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Elche et de Séville

Elche aborde ce match avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre le Real Betis en Liga le 8 novembre. Le club s’était également incliné 1-0 face à Valence en championnat le 1er novembre. Une victoire contre l’UD Pinatar en Coupe du Roi et un succès 3-0 sur le terrain du Rayo Vallecano ont apporté un bref répit, mais les résultats en championnat restent clairement préoccupants. Elche a marqué quatre buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

Séville compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre le Deportivo Alavés, le 6 novembre, après une défaite 3-1 face à Getafe en Liga. L’équipe de Garcia a battu Osasuna 2-0 et remporté un match de Coupe du Roi contre le Sporting Hortaleza durant cette série, mais une défaite 4-1 contre le Real Madrid, plus tôt dans la période, souligne la persistance de ses problèmes défensifs. Séville a marqué six buts et en a encaissé cinq sur ces cinq rencontres.

Elche-Séville : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Liga le 19 janvier 2026 et s’est terminée sur un score de 2-2 à l’Estadio Martínez Valero. Avant cela, leur duel de septembre 2025 au Ramón Sánchez Pizjuán s’était également achevé sur un 2-2. Sur leurs cinq dernières confrontations en Liga, Séville possède un léger avantage avec deux victoires, contre aucune pour Elche, même si trois de ces cinq matches se sont soldés par un nul. Séville a inscrit dix buts lors de ces rencontres, contre sept pour Elche.