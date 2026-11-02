Elche reçoit le Real Betis le dimanche 8 novembre 2026 à l’Estadio Martinez Valero, à Elche.

Lors de leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, le Betis a nettement pris le dessus avec quatre victoires et un nul. Leur dernier match officiel s’est déroulé en Liga le 12 mai 2026 et s’est soldé par une victoire difficile du Real Betis à domicile (2-1).

Découvrez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Elche contre le Real Betis, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Elche contre le Real Betis en Liga ?

Elche contre le Real Betis aura lieu à l’Estadio Martinez Valero, à Elche, le dimanche 8 novembre 2026.

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Comment acheter des billets pour Elche contre le Real Betis en Liga ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour un match de Liga entre Elche et le Real Betis, selon qu’il se joue sur le terrain d’Elche ou dans le stade du Real Betis :

1. Canaux officiels des clubs

Elche CF (Estadio Martínez Valero) : Les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie d’Elche CF. Ils sont généralement proposés d’abord aux membres du club, avant l’ouverture de la vente au grand public.

Les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie d’Elche CF. Ils sont généralement proposés d’abord aux membres du club, avant l’ouverture de la vente au grand public. Real Betis (Estadio de La Cartuja) : Les billets pour les matches à domicile peuvent être achetés sur le site officiel du Real Betis.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga une fois les quotas initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Elche contre le Real Betis en Liga ?

Voici le détail des prix des billets pour Elche contre le Real Betis en Liga, selon qu’ils sont proposés par les clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places ordinaires (derrière les buts / Fondos) : De 20 € à 90 €, selon le club qui reçoit et le niveau de la tribune.

De 20 € à 90 €, selon le club qui reçoit et le niveau de la tribune. Places ordinaires (tribunes latérales / Lateral) : De 35 € à 130 € pour des places standard situées dans les blocs intermédiaires.

De 35 € à 130 € pour des places standard situées dans les blocs intermédiaires. Tribune principale / catégories supérieures (Preferencia) : De 70 € à 200 € pour des places offrant une vue centrale, achetées directement auprès des clubs.

De 70 € à 200 € pour des places offrant une vue centrale, achetées directement auprès des clubs. Formules VIP et hospitalité : De 200 € à plus de 650 € pour des loges haut de gamme et des prestations de restauration les jours de match.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs ont trouvé preneur, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places revendues en tribune basse ou haute : De 25 € à 45 € pour des billets standard ou à visibilité réduite mis en vente par des abonnés.

pour des billets standard ou à visibilité réduite mis en vente par des abonnés. Prix moyens du marché pour le match : De 130 € à 320 € pour des places prisées dans les blocs intermédiaires, selon la demande du moment et le classement des équipes.

pour des places prisées dans les blocs intermédiaires, selon la demande du moment et le classement des équipes. Places premium et très demandées à la revente : de 350 € à plus de 450 € pour des places offrant une vue centrale depuis les tribunes latérales, ou pour les grandes affiches lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Elche contre le Real Betis en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Elche et du Real Betis

Elche peine à trouver de la régularité, avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Son dernier résultat est une défaite 1-3 contre l’Espanyol. Sur cette période, le club s’est aussi incliné 2-3 face au Real Madrid et à la Real Sociedad. Un nul contre l’Athletic Bilbao lui a offert un peu de répit, mais Elche a encaissé beaucoup de buts et ne s’est imposé qu’une seule fois, 3-2 contre le Racing Santander.

Le Real Betis est en grande forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna en Liga. Auparavant, il avait battu Getafe 1-0, gagné 1-2 à Villarreal, vaincu Lille 2-3 en Ligue des champions et décroché une victoire 1-0 contre le Real Madrid. Sur ces cinq matches, le Betis a inscrit six buts et en a encaissé trois.

Elche contre le Real Betis : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Liga le 12 mai 2026, lorsque le Real Betis a battu Elche 2-1 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Betis a dominé, avec trois victoires, un nul et aucune défaite. Le meilleur résultat d’Elche sur cette période est un nul 1-1 à domicile en août 2025.