L’Eintracht Francfort reçoit le Werder Brême le samedi 5 décembre 2026 au Deutsche Bank Park, à Francfort.

Leur dernière confrontation en championnat, en janvier 2026, a donné lieu à un match spectaculaire et riche en buts, conclu par un nul 3-3 au Weser-Stadion. Avant ce match nul, Francfort avait largement battu le Werder Brême 4-1 au Deutsche Bank Park en août 2025.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Eintracht Francfort-Werder Brême, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême ?

Le match entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême débute le samedi 5 décembre 2026 au Deutsche Bank Park, à Francfort.

Bundesliga - Journée 12 5 déc. 2026 - 12:30 Deutsche Bank Park

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour cette rencontre de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur les plateformes de billetterie officielles de l’Eintracht Francfort, pour les supporters à domicile et les places destinées au grand public, ou du SV Werder Brême, pour les places réservées aux supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places destinées au grand public sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême ?

Le prix des billets pour la rencontre de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême varie selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : Généralement entre 18 € et 24 € .

Généralement entre . Tribunes supérieures et virages (catégories 4 et 5) : Généralement entre 35 € et 50 € .

Généralement entre . Places premium et en tribunes latérales (catégories 1 et 2) : Généralement de 50 € à plus de 90 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places revendues en tribune supérieure ou en virage : Généralement à partir d’environ 70 € à 95 € .

Généralement à partir d’environ . Places revendues en tribune latérale ou inférieure : Entre 180 € et 275 €.

Entre Offres VIP et hospitalité : À partir de plus de 800 €.

Eintracht Francfort-Werder Brême en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Eintracht Francfort-Werder Brême : la forme des équipes

L’Eintracht Francfort aborde ce match avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre le Hamburger SV en Bundesliga, après un succès 3-1 face au même adversaire en Coupe d’Allemagne la semaine précédente. Le point bas de cette série est une défaite 6-0 contre le RB Leipzig. Sur ces cinq matches, Francfort a inscrit dix buts et en a encaissé huit.

Le Werder Brême s’est montré plus régulier ces dernières semaines, avec trois victoires et deux nuls, sans la moindre défaite, lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier résultat en championnat est une victoire 2-0 à Hoffenheim. Il a également battu Mayence 05 3-2 à l’extérieur. Ses seuls faux pas ont été une élimination 3-2 en Coupe d’Allemagne sur le terrain du Borussia Dortmund et un nul 2-2 à Paderborn. Le Werder a marqué neuf buts et en a encaissé six sur cette période.

Eintracht Francfort-Werder Brême : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte à janvier 2026, lorsque leur match de Bundesliga sur le terrain du Werder s’est terminé sur le score de 3-3. Avant cela, Francfort avait battu le Werder 4-1 au Deutsche Bank Park en août 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Francfort compte trois victoires, contre un nul et une victoire du Werder. Les deux équipes ont inscrit 17 buts au total lors de ces rencontres.