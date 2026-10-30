La Ligue des nations de l’UEFA est de retour avec un match à enjeu : l’Écosse s’apprête à affronter la Macédoine du Nord dans une rencontre cruciale du groupe E. Les deux équipes cherchent à prendre l’ascendant dans le groupe, un duel international à ne pas manquer pour les supporters de toute l’Europe.

Ces deux nations ayant déjà disputé des matches très disputés, l’ambiance dans le stade devrait être électrique. Les supporters peuvent s’attendre à un match engagé, avec des occasions de part et d’autre, alors que des points importants pour la montée et le classement sont en jeu.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur le match, les tarifs et la marche à suivre pour réserver votre place dès aujourd’hui.

À quelle heure débute Écosse-Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre l’Écosse et la Macédoine du Nord se déroulera à Hampden Park, à Glasgow. L’heure du coup d’envoi reste à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

Où acheter des billets pour Écosse-Macédoine du Nord ?

La vente officielle des billets pour ce match de Ligue des nations de l’UEFA est assurée directement sur la plateforme en ligne de la fédération de football du pays hôte, qui propose les billets destinés au grand public. Les supporters ont intérêt à s’inscrire rapidement sur la plateforme officielle pour obtenir des billets au tarif standard avant leur épuisement.

Si la vente initiale prend fin ou si toutes les places sont réservées sur la plateforme officielle, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution lorsque les billets sont épuisés sur le site officiel.

Combien coûtent les billets pour Écosse-Macédoine du Nord ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € en catégorie grand public, selon la zone du stade et la catégorie choisie.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix tournent autour de 90 € par place lorsque les billets standard de la billetterie officielle sont épuisés.

Écosse-Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Écosse et de la Macédoine du Nord

L’Écosse a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites et aucun nul. Ses résultats les plus récents ont été enregistrés en Coupe du monde, avec des défaites 3-0 contre le Brésil et 1-0 contre le Maroc. Avant ces revers, elle avait battu Haïti 1-0 et Curaçao 4-1, montrant sa capacité à se montrer dangereuse en attaque lorsqu’elle est dans un bon jour. Sur ces cinq rencontres, l’Écosse a marqué six buts et en a encaissé cinq.

La Macédoine du Nord peine à trouver de la régularité : elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-0 contre la Turquie. Elle s’est également inclinée 4-0 face au Danemark lors des qualifications pour la Coupe du monde. Une défaite 7-1 contre le pays de Galles plus tôt dans la campagne constitue son plus lourd revers sur cette série. La Macédoine du Nord n’a marqué qu’un but et en a encaissé quinze sur ces cinq matches.

Écosse-Macédoine du Nord : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à septembre 2013, lorsque l’Écosse s’était imposée 2-1 en Macédoine du Nord lors des qualifications pour la Coupe du monde. Sur les quatre dernières confrontations recensées, l’Écosse présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour la Macédoine du Nord et un match nul. Son succès 2-0 à domicile en 2009 reste sa victoire la plus nette dans cette série.