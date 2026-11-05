La Ligue des nations de l'UEFA fait son retour avec une rencontre à fort enjeu : l'Écosse se prépare à affronter la Macédoine du Nord dans un match crucial du groupe E. Les deux équipes cherchent à prendre l'ascendant dans le groupe, de quoi rendre ce rendez-vous international incontournable pour les supporters de toute l'Europe.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur le match, les prix des billets et la marche à suivre pour réserver votre place dès aujourd'hui.

À quelle heure débutera Écosse-Macédoine du Nord en Ligue B des nations de l'UEFA ?

Écosse-Macédoine du Nord se jouera à Hampden Park, à Glasgow. L'heure du coup d'envoi reste à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

Où acheter des billets pour Écosse-Macédoine du Nord ?

La distribution officielle des billets pour cette rencontre de Ligue des nations de l'UEFA est assurée directement sur le portail en ligne de la fédération de football du pays hôte, qui donne accès à la vente initiale au grand public. Les supporters sont invités à s'inscrire rapidement sur la plateforme officielle pour obtenir des billets standard avant l'épuisement des quotas.

Si la période de vente initiale est terminée ou si toutes les places ont été réservées sur la plateforme officielle, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution lorsque les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Écosse-Macédoine du Nord ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d'environ 35 € pour les places classiques, selon la tribune et la catégorie choisies.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les prix débutent autour de 90 € par place lorsque les billets standard de la vente initiale sont épuisés.

Écosse-Macédoine du Nord en Ligue B des nations de l'UEFA : tout ce qu'il faut savoir

La forme de l'Écosse et de la Macédoine du Nord

L'Écosse a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites et aucun nul. Ses deux résultats les plus récents ont été enregistrés en Coupe du monde, avec des défaites 3-0 contre le Brésil et 1-0 contre le Maroc. Avant ces revers, elle avait battu Haïti 1-0 et signé une victoire 4-1 contre Curaçao, montrant ce dont elle est capable offensivement lorsqu'elle est en réussite. Sur ces cinq rencontres, l'Écosse a marqué six buts et en a encaissé cinq.

La Macédoine du Nord peine à trouver de la régularité : elle n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s'est soldée par une défaite 4-0 contre la Turquie, après un revers sur le même score face au Danemark en qualifications pour la Coupe du monde. La défaite 7-1 contre le pays de Galles plus tôt dans la campagne constitue son plus lourd revers sur cette série. La Macédoine du Nord n'a marqué qu'un but et en a encaissé quinze lors de ces cinq matches.

Écosse-Macédoine du Nord : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à septembre 2013, lorsque l'Écosse s'était imposée 2-1 en Macédoine du Nord lors des qualifications pour la Coupe du monde. Sur leurs quatre dernières confrontations recensées, l'Écosse affiche le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour la Macédoine du Nord et un match nul. La victoire 2-0 de l'Écosse à domicile en 2009 reste son succès le plus net dans ces confrontations.