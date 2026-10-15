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Comment acheter des billets pour Écosse - Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Macédoine du Nord

L’Écosse affronte la Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA est de retour avec une rencontre à fort enjeu : l’Écosse s’apprête à affronter la Macédoine du Nord dans un choc crucial du groupe E. Les deux équipes cherchent à prendre l’ascendant dans le groupe, ce qui fait de ce rendez-vous international un match à ne pas manquer pour les supporters de toute l’Europe.

Compte tenu des confrontations âprement disputées entre ces deux nations par le passé, l’ambiance dans le stade promet d’être électrique. Les supporters peuvent s’attendre à un match physique, avec des occasions de part et d’autre, alors que des points décisifs pour la promotion et le classement dans la compétition seront en jeu.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur le match, les tarifs et la marche à suivre pour réserver votre place dès aujourd’hui.

À quelle heure débutera Écosse-Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Écosse-Macédoine du Nord se jouera à Hampden Park, à Glasgow. L’heure du coup d’envoi reste à confirmer.

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UEFA Nations League B - Journée 5
Hampden Park

Où acheter des billets pour Écosse-Macédoine du Nord ?

La vente officielle des billets pour cette rencontre de Ligue des nations de l’UEFA est assurée directement par le portail en ligne de la fédération de football du pays hôte, qui donne accès à la vente principale au grand public. Les supporters devraient s’inscrire rapidement sur la plateforme officielle afin d’obtenir des billets au tarif standard avant l’épuisement des places disponibles.

Si la vente principale est terminée ou si toutes les places sont réservées sur la plateforme officielle, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution lorsque les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Écosse-Macédoine du Nord ?

Sur la billetterie officielle, les billets standards pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € pour les places ordinaires, selon le secteur du stade et la catégorie choisie.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix commencent autour de 90 € par place lorsque les billets standards de la vente principale sont épuisés.

Écosse-Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Écosse et de la Macédoine du Nord

L’Écosse a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites et aucun nul. Ses résultats les plus récents ont été enregistrés en Coupe du monde, où elle s’est inclinée 3-0 face au Brésil et 1-0 contre le Maroc. Avant ces revers, elle avait battu Haïti 1-0 et signé une victoire 4-1 contre Curaçao, montrant sa capacité à se montrer dangereuse en attaque dans un bon jour. Sur ces cinq rencontres, l’Écosse a marqué six buts et en a encaissé cinq.

La Macédoine du Nord peine à trouver de la régularité : elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-0 contre la Turquie, et elle s’est également inclinée 4-0 face au Danemark lors des qualifications pour la Coupe du monde. Une défaite 7-1 contre le pays de Galles plus tôt dans la campagne constitue son revers le plus lourd sur cette série. La Macédoine du Nord n’a marqué qu’un but et en a encaissé quinze sur ces cinq rencontres.

SCO

SCO - Forme

BRÉ
D0-3
SVN
N0-0
SUI
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
But marqué (encaissé)
3/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
MKD

MKD - Forme

TUR
D4-0
SUI
D0-3
SVN
D2-0
SCO
D0-2
SUI
D3-0
But marqué (encaissé)
0/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Écosse-Macédoine du Nord : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à septembre 2013, lorsque l’Écosse s’était imposée 2-1 sur le terrain de la Macédoine du Nord lors des qualifications pour la Coupe du monde. Sur les quatre dernières confrontations répertoriées, l’Écosse présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour la Macédoine du Nord, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Sa victoire 2-0 à domicile en 2009 reste son succès le plus net face à cet adversaire.

Face à face

ÉcosseNulMacédoine du Nord
3
1
1
UEFA Nations League B
Macédoine du Nord badge
Macédoine du Nord
MKD
0
Écosse badge
Écosse
SCO
2
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Macédoine du Nord badge
Macédoine du Nord
MKD
1
Écosse badge
Écosse
SCO
2
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Écosse badge
Écosse
SCO
1
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Macédoine du Nord
MKD
1
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Écosse badge
Écosse
SCO
2
Macédoine du Nord badge
Macédoine du Nord
MKD
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Macédoine du Nord badge
Macédoine du Nord
MKD
1
Écosse badge
Écosse
SCO
0
FDM
7Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5



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