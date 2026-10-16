Le Deportivo de A Coruna reçoit Osasuna le dimanche 1er novembre 2026 à l’Abanca-Riazor, à La Coruna.

Leur dernière confrontation officielle remonte à décembre 2021, en Coupe du Roi. Osasuna s’était imposé de justesse 2-1 à l’extérieur, à l’Estadio Abanca-Riazor. Avant cette rencontre de coupe, les deux équipes s’étaient régulièrement affrontées en Liga et en Segunda División, avec un bilan équilibré sur leurs derniers duels.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Deportivo de A Coruna contre Osasuna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Liga entre Deportivo de A Coruna et Osasuna ?

Le match entre Deportivo de A Coruna et Osasuna aura lieu à l’Abanca-Riazor, à La Coruna, le dimanche 1er novembre 2026.

LaLiga - Journée 11 2 nov. 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Deportivo de A Coruna et Osasuna ?

Si vous souhaitez obtenir des billets pour le prochain match de Liga entre Deportivo de A Coruña et Osasuna à l’Estadio Abanca-Riazor, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Vous pouvez consulter le site officiel du RC Deportivo ou sa billetterie pour acheter directement des billets, connaître les places réservées aux membres du club et suivre les informations de la billetterie à l’approche du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Deportivo de A Coruna et Osasuna ?

Le prix des billets pour le match de Liga entre Deportivo de A Coruña et Osasuna varie selon que vous les achetez directement auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels du club

Places classiques et gradins supérieurs (Fondo / Pabellón / Marathón) : de 30 à 70 € pour des places derrière les buts ou dans les parties hautes des tribunes.

Tribune principale et places latérales (Tribuna / Preferencia) : de 70 à plus de 130 €, selon la proximité exacte du centre du terrain et le rang près de la pelouse.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Places à petit prix et dans les gradins supérieurs : de 50 à 120 € comme fourchette de départ sur les plateformes de revente.

Places aux prix moyens sur le marché de la revente : de 120 à plus de 270 € , selon les majorations appliquées par les vendeurs, la demande et la tribune choisie.

Offres VIP et prestations d’accueil :de 200 à plus de 450 € par billet pour une expérience haut de gamme le jour du match.

Deportivo de A Coruna contre Osasuna en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Deportivo de A Coruna et d’Osasuna

Le Deportivo de A Coruna compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs de Liga. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 face au Real Betis le 20 septembre, après un autre nul 1-1 contre Getafe. Ses victoires ont été obtenues face à Villarreal (3-2 à l’extérieur) et à Valence (3-1 à domicile). Le Deportivo a inscrit huit buts et en a encaissé cinq sur cette série.

Osasuna compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs de championnat. Son dernier résultat est un nul 1-1 sur le terrain du Rayo Vallecano le 19 septembre, après des défaites 4-0 contre l’Atlético de Madrid et 2-0 contre l’Espanyol. Sa seule victoire sur cette série a été obtenue contre Getafe (1-0), le 31 août. Osasuna a marqué quatre buts et en a encaissé huit au cours de ces cinq matchs.

Deportivo de A Coruna contre Osasuna : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Coupe du Roi le 16 décembre 2021, lorsqu’Osasuna s’est imposé 2-1 à l’Abanca-Riazor. Avant cela, Osasuna avait battu le Deportivo 2-1 en Segunda División en avril 2019, tandis que le Deportivo avait remporté le match aller 2-0 en novembre 2018. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Osasuna et le Deportivo comptent chacun deux victoires, pour un match nul.