Le Deportivo Alavés reçoit Málaga le vendredi 23 octobre 2026 au stade Mendizorroza de Vitoria.

La dernière confrontation officielle entre les deux clubs remonte à mai 2023, lorsque le Deportivo Alavés s’était imposé 2-1 à domicile en deuxième division espagnole. Sur leurs cinq derniers face-à-face, le Deportivo Alavés compte trois victoires contre deux pour Málaga.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Deportivo Alavés - Málaga, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Liga entre le Deportivo Alavés et Málaga ?

LaLiga - Journée 10 23 oct. 2026 - 15:00 Estadio Mendizorroza

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre le Deportivo Alavés et Málaga ?

Pour le prochain match de Liga Deportivo Alavés - Málaga au stade Mendizorrotza, voici les principaux moyens d’obtenir des billets :

1. Billetteries officielles des clubs

Site officiel du Deportivo Alavés : En tant que club hôte, le Deportivo Alavés vend directement les billets grand public sur sa billetterie officielle en ligne (deportivoalaves.com).

Guichets du stade Mendizorrotza : Les billets peuvent être achetés directement aux guichets du stade à Vitoria-Gasteiz avant le jour du match, sous réserve de disponibilité.

Tribune des supporters visiteurs (Málaga CF) : Les supporters qui se déplacent et souhaitent prendre place dans le secteur visiteurs doivent obtenir leurs billets directement auprès de la billetterie officielle ou du portail des membres de Málaga CF.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets officiels des clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets grand public sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les billets proposés par les clubs sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre le Deportivo Alavés et Málaga ?

Le prix des billets pour Deportivo Alavés - Málaga CF au stade Mendizorrotza dépend de l’emplacement de la place et du canal d’achat : billetteries officielles des clubs ou plateformes de revente.

1. Guichets et points de vente officiels des clubs (prix de vente initial)

L’achat direct auprès des clubs permet de bénéficier des prix de vente initiaux les plus bas :

Derrière les buts (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes) : De 30 € à 50 €

Tribune latérale (Tribuna Preferencia) : De 35 € à 55 €

Tribune principale (Tribuna Principal / Central Premium) : De 50 € à 75 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de départ à la revente : Environ 40 € à 65 €

Prix moyen à la revente : Environ 130 € à 210 € (selon la catégorie et la disponibilité)

Deportivo Alavés - Málaga en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Deportivo Alavés et de Málaga

Le Deportivo Alavés a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 contre l’Athletic Bilbao le 19 septembre, après des défaites face à Valence et au Racing Santander. Son résultat le plus marquant sur cette période est une victoire 5-2 contre Osasuna le 6 septembre. Le Deportivo Alavés a inscrit huit buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq matches.

Málaga n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Liga, concédant deux nuls et trois défaites. Son dernier résultat est une défaite 1-0 sur le terrain de Getafe le 20 septembre. Plus tôt dans cette série, le club s’est incliné 3-1 contre Villarreal et 4-0 contre le Real Madrid. Málaga a inscrit deux buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres.

Deportivo Alavés - Málaga : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu en deuxième division espagnole le 20 mai 2023, lorsque le Deportivo Alavés a battu Málaga 2-1 à domicile. Auparavant, Málaga s’était imposé 1-0 à domicile contre le Deportivo Alavés en décembre 2022, également en deuxième division espagnole. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, le Deportivo Alavés compte trois victoires contre deux pour Málaga.