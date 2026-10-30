La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec un derby scandinave qui s’annonce bouillant : le Danemark se prépare à recevoir la Norvège à l’emblématique stade Parken de Copenhague. Les deux rivaux européens tenteront de prendre l’ascendant et de décrocher des points précieux en phase de groupes.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur les prix des billets, l’accès au stade et les démarches à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Danemark-Norvège se jouera au stade Parken de Copenhague. L’heure du coup d’envoi reste à confirmer auprès du diffuseur de votre région.

UEFA Nations League A - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Parken

Où acheter des billets pour Danemark-Norvège ?

Les billets officiels sont vendus directement sur DBU Billetsalg, la billetterie officielle de la Fédération danoise de football pour les matches à domicile de l’équipe nationale au stade Parken. Il est conseillé aux supporters de créer rapidement un compte sur cette plateforme afin de pouvoir acheter des billets lorsque la vente au grand public ouvrira.

Si tous les billets officiels sont vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, des sites de revente comme Ticombo constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Danemark-Norvège ?

Sur la billetterie officielle, les billets standards pour ce match débutent à environ 35 € pour des places derrière les buts au stade Parken, selon la catégorie choisie.

Sur le marché secondaire, notamment sur Ticombo, les premiers prix se situent autour de 78 € lorsque les billets standards sont épuisés sur les canaux officiels.

Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Danemark et de la Norvège

Le Danemark compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et huit encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul sans but face à la RD Congo en match amical. Le Danemark a également été éliminé des qualifications pour la Coupe du monde après une défaite face à la Tchéquie sur l’ensemble des deux matches. Cette série comprend aussi une victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord et une défaite 4-2 face à l’Écosse.

La Norvège a enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, inscrivant huit buts et en encaissant neuf. Son dernier résultat est une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde, qui a mis fin à un parcours marqué par des victoires face au Brésil et à la Côte d’Ivoire lors de la phase à élimination directe. La Norvège avait entamé cette série par un succès 3-2 contre le Sénégal en phase de groupes.

Danemark-Norvège : les dernières confrontations

Le Danemark présente le meilleur bilan récent dans cette affiche. La dernière rencontre remonte à juin 2024, lorsque le Danemark s’était imposé 3-1 à domicile en match amical. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le Danemark compte trois victoires, contre un nul et un succès norvégien. Ces rencontres se sont principalement déroulées sur le sol danois et le Danemark s’est généralement montré plus efficace devant le but. Toutefois, les progrès récents de la Norvège à l’approche de ce match rendent ce bilan historique moins révélateur qu’il n’y paraît.