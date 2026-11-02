Coventry City reçoit Crystal Palace le samedi 21 novembre 2026 à la Coventry Building Society Arena.

Leur dernière rencontre officielle remonte au 6 mars 2012, en Championship, et s’était soldée par un match nul 1-1 âprement disputé. Historiquement, les confrontations entre ces deux clubs ont souvent été serrées, sans qu’aucun des deux ne domine nettement l’ensemble de leurs rencontres passées.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Coventry City contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Coventry City et Crystal Palace ?

Le coup d’envoi de Coventry City contre Crystal Palace sera donné à la Coventry Building Society Arena le samedi 21 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Coventry City et Crystal Palace ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Premier League entre Coventry City et Crystal Palace, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon votre statut de membre auprès des clubs et les plateformes d’achat que vous privilégiez :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter directement la billetterie officielle de Coventry City pour les places du match à domicile, ou le site officiel de Crystal Palace pour connaître les modalités d’attribution des places réservées aux supporters visiteurs. L’achat par les canaux officiels nécessite généralement d’être membre du club ou titulaire d’un abonnement lors des premières phases de vente prioritaires.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Coventry City et Crystal Palace ?

Le prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Coventry City et Crystal Palace varie considérablement selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Billetteries officielles des clubs

Billets adultes en catégorie standard : Les prix commencent généralement autour de 100 £ pour les places standard.

Les prix commencent généralement autour de pour les places standard. Ventes prioritaires pour les membres et abonnés : L’achat au prix initial nécessite généralement d’être membre actif du club ou d’appartenir à une catégorie de supporters éligible lors des premières phases de vente, les tarifs variant selon l’âge, avec notamment des réductions pour les jeunes et les seniors.

L’achat au prix initial nécessite généralement d’être membre actif du club ou d’appartenir à une catégorie de supporters éligible lors des premières phases de vente, les tarifs variant selon l’âge, avec notamment des réductions pour les jeunes et les seniors. Offres d’hospitalité : Les formules VIP et d’hospitalité officielles proposées directement par les clubs sont plus chères, leur prix augmentant selon les prestations de restauration les jours de match et les avantages liés à l’accès aux salons.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Prix d’entrée le plus bas : Les prix des places disponibles débutent autour de 157 £ à 219 £ pour les tribunes supérieures ou les zones offrant une vue standard.

Les prix des places disponibles débutent autour de à pour les tribunes supérieures ou les zones offrant une vue standard. Places en tribune inférieure et dans les zones centrales : Les billets de gamme intermédiaire coûtent entre 256 £ et 260 £ selon la demande globale et la disponibilité des places.

Les billets de gamme intermédiaire coûtent entre et selon la demande globale et la disponibilité des places. Billets haut de gamme à la revente : Les annonces haut de gamme dépassent souvent 1 000 £ selon la plateforme et l’emplacement exact du rang.

Coventry City contre Crystal Palace en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Coventry City et de Crystal Palace

Coventry a remporté deux de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et en a perdu trois. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 4-1 contre Newcastle United en Premier League. L’équipe s’est également imposée 1-0 sur le terrain de Nottingham Forest plus tôt dans cette série. Coventry a inscrit sept buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matchs, ses deux récentes victoires laissant entrevoir une équipe qui trouve son rythme.

Crystal Palace a remporté un de ses cinq derniers matchs, fait un match nul et subi trois défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 5-0 contre Brighton en Premier League, après un revers 3-2 face à Lyon en Ligue Europa. Palace avait auparavant battu Nottingham Forest 3-1 en championnat, avant cette série de défaites, mais a encaissé quinze buts en cinq matchs, signe d’une défense sous pression.

Coventry City contre Crystal Palace : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2012, lorsque Coventry City et Crystal Palace avaient fait match nul 1-1 en Championship. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Crystal Palace présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre deux pour Coventry. La majorité de ces matchs ont eu lieu en Championship entre 2010 et 2012.