Coventry City reçoit Sunderland le samedi 31 octobre 2026 à la Coventry Building Society Arena, à Coventry.

Les deux équipes ont l’habitude de disputer des rencontres serrées, ce qui ajoute un enjeu supplémentaire à cette confrontation de fin octobre. À domicile, Coventry City cherchera à tirer parti du soutien de son public face à une équipe de Sunderland coriace.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Coventry City contre Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Coventry City et Sunderland ?

Le coup d’envoi du match entre Coventry City et Sunderland sera donné le samedi 31 octobre 2026 à la Coventry Building Society Arena, à Coventry.

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 11:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Coventry City et Sunderland ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Premier League entre Coventry City et Sunderland, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Les billets sont généralement mis en vente directement par les clubs concernés. Pour les matches à domicile à la Coventry Building Society Arena, ils peuvent être achetés sur la billetterie officielle en ligne de Coventry City ou auprès de son service de billetterie, sur place ou par téléphone. Des périodes de vente prioritaires sont généralement réservées aux membres du club avant l’ouverture au grand public.

Formules hospitalité pour le jour du match : Les deux clubs proposent des offres VIP et d’hospitalité d’entreprise associant billet de match, places haut de gamme, restauration et accès à des salons. Elles peuvent être achetées directement auprès des services d’hospitalité officiels des clubs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets officiels des clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les contingents de billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Coventry City et Sunderland ?

Voici les prix et les catégories de billets pour la rencontre de Premier League entre Coventry City et Sunderland, selon qu’ils sont proposés par les canaux officiels ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques (tribunes de Coventry City) : Les billets standard au prix officiel coûtent généralement entre 30 et 55 £ pour les adultes, selon la catégorie, la tribune et le bloc précis. Les tarifs réduits pour les enfants, les jeunes adultes et les seniors se situent généralement entre 15 et 35 £ .

Tribune des supporters visiteurs : Conformément au règlement de la Premier League, le prix des places classiques pour les supporters visiteurs adultes est strictement plafonné à 30 £ .

Formules hospitalité pour le jour du match : Les places en catégorie affaires et les prestations d’hospitalité VIP commencent aux alentours de 120 à plus de 250 £ par personne. Elles comprennent généralement un siège rembourré haut de gamme, le programme du match ainsi que l’accès à des salons privés et à des services de restauration.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard dans les tribunes des deux équipes : Les billets classiques commencent généralement aux alentours de 130 à 160 £ , selon la demande globale pour le match.

Tribunes latérales et sections centrales haut de gamme : Les blocs offrant une meilleure vue le long de la ligne de touche coûtent souvent entre 200 et plus de 450 £ , à mesure que les disponibilités diminuent à l’approche du match.

Coventry City contre Sunderland en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Coventry City et Sunderland

Coventry a remporté un match, n’a fait aucun nul et a subi trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre Nottingham Forest en Premier League, le 19 septembre, mais il s’agit de sa seule satisfaction dans une série difficile. Plus tôt dans cette série, Coventry s’était incliné 5-0 face à Brighton en championnat. Sur ces cinq matches, Coventry a marqué trois buts et en a encaissé dix.

Sunderland a remporté deux matches, fait un nul et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 5-3 contre Manchester City en Premier League, le 20 septembre. Auparavant, Sunderland avait battu l’AZ Alkmaar 1-0 en Ligue Europa et fait match nul 1-1 contre Brentford en championnat. Sur cette série de cinq matches, Sunderland a marqué six buts et en a encaissé neuf.

Coventry City contre Sunderland : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Championship le 13 mai 2025 et s’est achevée sur un match nul 1-1 entre Sunderland et Coventry. Lors de leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées en Championship, Sunderland s’est imposé deux fois, Coventry deux fois, et un match s’est terminé sur un nul. Les deux équipes ont également fait match nul 2-2 en novembre 2024. Sunderland s’est imposé 2-1 à Coventry en mai 2025, tandis que Coventry a gagné 3-0 à domicile en mars 2025.