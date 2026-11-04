Como accueille l’AEK Athènes le mardi 24 novembre 2026 au Stadio G. Sinigaglia, à Côme.

Cette rencontre de Ligue des champions sera la première entre Como et l’AEK Athènes dans une compétition officielle de l’UEFA. Sous la direction de Cesc Fàbregas, Como a inscrit dix buts et en a encaissé six lors de ses derniers matches, toutes compétitions confondues, illustrant l’approche offensive de l’équipe.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Como contre l’AEK Athènes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Ligue des champions entre Como et l’AEK Athènes ?

Le coup d’envoi de Como contre l’AEK Athènes sera donné au Stadio G. Sinigaglia, à Côme, le mardi 24 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Como et l’AEK Athènes ?

Voici les options de billetterie généralement proposées aux supporters qui souhaitent assister à un match de Ligue des champions de l’UEFA comme Como contre l’AEK Athènes au Stadio Giuseppe Sinigaglia :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus sûr et le plus fiable consiste à acheter ses billets directement sur le portail de billetterie officiel de Como 1907. Les billets sont généralement proposés d’abord aux membres du club, aux abonnés ou aux supporters inscrits, avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre Como et l’AEK Athènes ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Como et l’AEK Athènes dépend du canal de vente et de la catégorie de places :

1. Canaux officiels du club

Places classiques / Curva (derrière les buts) : Généralement entre 40 € et 70 € environ.

Généralement entre environ. Tribuna / Distinti (sur les côtés) : Entre 100 € et 250 € , selon la proximité avec la ligne médiane et le niveau exact de la tribune.

Entre , selon la proximité avec la ligne médiane et le niveau exact de la tribune. Offres VIP avec prestations d’accueil : À partir de 300 € à 500 € et plus par billet.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par le club sont vendus, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Curva / Places standard : À partir d’environ 230 € à 290 € .

À partir d’environ . Tribuna / Sections centrales : Entre 370 € et 560 € .

Entre . Revente de places premium / VIP : Les prix peuvent atteindre 650 € à 750 € et plus.

Como contre l’AEK Athènes en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Como et de l’AEK Athènes

Como a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, pour un nul et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une extraordinaire victoire 4-1 contre Manchester United en Ligue des champions, après un succès 3-1 sur le terrain de la Fiorentina en Serie A. La seule fausse note de cette série a été une défaite 2-0 à Frosinone. Sur ces cinq matches, Como a inscrit dix buts et en a encaissé six, un bilan qui souligne la qualité offensive de l’équipe bâtie par Fabregas.

L’AEK Athènes a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 5-1 contre Manchester City en Ligue des champions. Le club s’est également incliné 3-1 face au Shakhtar Donetsk sur la scène européenne. Ses résultats sur la scène nationale sont meilleurs, avec des victoires contre l’OFI Crète (3-0), le NFC Volos (2-1) et Panserraikos (8-1) dans le football grec. Sur ces cinq matches, l’AEK a inscrit 14 buts et en a encaissé 10.

Como contre l’AEK Athènes : historique récent des confrontations

Aucun historique de confrontations n’est disponible entre Como et l’AEK Athènes. Ce match sera la première rencontre entre les deux clubs dans une compétition de l’UEFA.