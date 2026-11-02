Chelsea reçoit Leeds United le samedi 21 novembre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Lors de leur dernière confrontation, le 9 septembre 2026, Chelsea s'est imposé 6-3 face à Leeds à Stamford Bridge dans un match riche en buts en Carabao Cup. Avant cette rencontre prolifique, Chelsea avait également battu Leeds de justesse, 1-0, lors d'un match de FA Cup en avril 2026.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Chelsea contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Chelsea contre Leeds United en Premier League ?

Le coup d'envoi de Chelsea contre Leeds United sera donné le samedi 21 novembre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Comment acheter des billets pour Chelsea contre Leeds United en Premier League ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement auprès du Chelsea FC, sur son site officiel, est la méthode la plus sûre et la plus fiable. Elle nécessite toutefois généralement d'être membre du club, et l'achat dépend de la disponibilité des places et du nombre de points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d'entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Chelsea contre Leeds United en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United, selon qu'ils sont vendus par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Billets standard pour les membres adultes : Ils coûtent environ 27 £ à 78 £ , selon la tribune et la catégorie.

Ils coûtent environ , selon la tribune et la catégorie. Billets à tarif réduit et pour les jeunes membres : Ils bénéficient généralement d'une réduction. Les prix des billets pour les jeunes adultes, les seniors et les jeunes membres vont d'environ 14 £ à 59 £ , selon l'emplacement des sièges.

Ils bénéficient généralement d'une réduction. Les prix des billets pour les jeunes adultes, les seniors et les jeunes membres vont d'environ , selon l'emplacement des sièges. Supplément en vente au grand public : Les billets destinés au grand public, s'il en reste après les contingents réservés aux membres, coûtent environ 5 £ de plus que ceux des membres dans chaque catégorie de places.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente standard / entrée générale : Les prix débutent autour de 129 £ pour les sections des tribunes supérieures, la moyenne du marché étant plus élevée selon la demande.

Les prix débutent autour de pour les sections des tribunes supérieures, la moyenne du marché étant plus élevée selon la demande. Formules VIP et hospitalité : Les prix débutent autour de 200 £ et augmentent selon l'accès aux salons et l'emplacement exact des sièges.

Chelsea contre Leeds United en Premier League : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Chelsea et de Leeds United

Chelsea compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 2-0 sur le terrain d'Everton en Premier League. Chelsea a également inscrit cinq buts face à Bournemouth lors d'une prestation convaincante à domicile. Seule ombre au tableau dans cette série : une défaite 3-0 contre Brentford. Sur ces cinq rencontres, Chelsea a marqué 15 buts et en a encaissé neuf, signe à la fois de son efficacité offensive et de ses failles défensives occasionnelles.

Leeds compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et huit encaissés. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Manchester United à Elland Road, en Premier League. Sa victoire 4-1 face à Newcastle reste son résultat le plus marquant sur cette période, même si ses deux nuls consécutifs contre Crystal Palace et Manchester United montrent qu'il a tendance à laisser filer des points lorsqu'une victoire est attendue.

Chelsea contre Leeds United : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en Carabao Cup le 9 septembre 2026, lorsque Chelsea a battu Leeds 6-3 à Stamford Bridge. Auparavant, Chelsea s'était imposé 1-0 lors d'un match de FA Cup en avril 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Chelsea compte trois victoires, contre un nul et une victoire de Leeds : un succès 3-1 à Elland Road en décembre 2025.