Chelsea reçoit Leeds United le samedi 21 novembre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Lors de leur dernière confrontation, le 9 septembre 2026, Chelsea s’est imposé 6-3 face à Leeds à Stamford Bridge en Carabao Cup. Avant ce match riche en buts, Chelsea avait également battu Leeds de justesse, 1-0, lors d’une rencontre de FA Cup en avril 2026.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Chelsea-Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United ?

Le match entre Chelsea et Leeds United se joue le samedi 21 novembre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement auprès de Chelsea FC sur son site officiel est la méthode la plus sûre et la plus fiable. Il faut toutefois généralement être membre officiel du club, et l’achat dépend des disponibilités et des points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United ?

Voici les prix des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Billets standard pour les membres adultes : Ils coûtent environ 27 £ à 78 £ , selon la tribune et la catégorie.

Ils coûtent environ , selon la tribune et la catégorie. Billets à tarif réduit et pour les jeunes membres : Généralement proposés à prix réduit, les billets pour les jeunes adultes, les seniors et les jeunes membres coûtent environ 14 £ à 59 £ , selon l’emplacement des sièges.

Généralement proposés à prix réduit, les billets pour les jeunes adultes, les seniors et les jeunes membres coûtent environ , selon l’emplacement des sièges. Supplément en vente au grand public : Les billets destinés au grand public, s’ils sont disponibles après l’attribution des billets aux membres, coûtent environ 5 £ de plus que ceux réservés aux membres dans les catégories de places correspondantes.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente standard / entrée générale : Les prix commencent autour de 129 £ pour les sections des tribunes supérieures, la moyenne du marché étant plus élevée selon la demande.

Les prix commencent autour de pour les sections des tribunes supérieures, la moyenne du marché étant plus élevée selon la demande. Forfaits VIP et hospitalité : Les prix commencent aux alentours de 200 £ et augmentent selon l’accès aux salons et la configuration précise des places.

Chelsea-Leeds United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Chelsea-Leeds United : la forme des équipes

Chelsea compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-0 sur le terrain d’Everton en Premier League. Le club a également inscrit cinq buts face à Bournemouth lors d’une prestation convaincante à domicile. La seule ombre au tableau sur cette période est une défaite 3-0 contre Brentford. Sur ces cinq matches, Chelsea a marqué 15 buts et en a encaissé neuf, signe à la fois de son efficacité offensive et de ses défaillances défensives ponctuelles.

Leeds compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et huit encaissés. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Manchester United à Elland Road en Premier League. La victoire 4-1 face à Newcastle reste son résultat le plus marquant sur cette période, même si les nuls consécutifs contre Crystal Palace et Manchester United révèlent une tendance à laisser échapper des points lorsque la victoire est attendue.

Chelsea-Leeds United : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en Carabao Cup le 9 septembre 2026, lorsque Chelsea a battu Leeds 6-3 à Stamford Bridge. Auparavant, Chelsea s’était imposé 1-0 lors d’un match de FA Cup en avril 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Chelsea compte trois victoires, contre un nul et une victoire de Leeds, acquise 3-1 à Elland Road en décembre 2025.