Chelsea reçoit Crystal Palace le mercredi 2 décembre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Lors de leur dernière confrontation en Premier League, le 25 janvier 2026, Chelsea s’est imposé 3-1 sur la pelouse de Selhurst Park. Auparavant, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul fermé (0-0) à Stamford Bridge, en août 2025.

Voici GOAL avec toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Chelsea-Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Chelsea-Crystal Palace en Premier League ?

Le coup d’envoi de Chelsea-Crystal Palace sera donné à Stamford Bridge, à Londres, le mercredi 2 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Chelsea-Crystal Palace en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Chelsea et Crystal Palace, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets directement sur la billetterie officielle du Chelsea FC, sous réserve des conditions liées à l’adhésion, aux points de fidélité et aux différentes phases de vente.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, il est souvent possible de trouver des places en accès général sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Chelsea-Crystal Palace en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Chelsea et Crystal Palace :

1. Canaux officiels du club

Billets adultes au tarif standard : Généralement entre 47 £ et 78 £ .

Généralement entre . Tarifs réduits (seniors et jeunes) : Généralement entre 14 £ et 39 £ .

Généralement entre . Vente au grand public : Les billets vendus au grand public sont généralement soumis à des frais supplémentaires d’environ 5 £, qui s’ajoutent au prix standard de la catégorie concernée.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par le club ont été vendus, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Billets standard à la revente : Les prix commencent généralement entre 90 £ et 120 £ .

Les prix commencent généralement entre . Offres premium et d’hospitalité à la revente : Les prix vont généralement de 140 £ à plus de 500 £.

Chelsea-Crystal Palace en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Chelsea et de Crystal Palace

Chelsea compte deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 sur le terrain de Tottenham Hotspur, même si sa prestation la plus convaincante de cette série a été une victoire 5-1 à domicile contre l’AFC Bournemouth plus tôt en octobre. Chelsea s’est également incliné 3-0 à Brentford en septembre, illustrant l’irrégularité qui caractérise sa saison jusqu’ici.

Crystal Palace compte une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une défaite 2-0 à domicile contre Newcastle United, et le club s’est aussi incliné 5-0 face à Brighton en Premier League. Son unique victoire dans cette série, un succès 3-1 à domicile contre Nottingham Forest, lui avait brièvement redonné espoir avant une nouvelle dégradation des résultats.

Chelsea-Crystal Palace : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2026, lorsque Chelsea s’est imposé 3-1 à Selhurst Park en Premier League. Le bilan de leurs cinq dernières confrontations est équilibré : deux victoires de chaque côté et un match nul. Chelsea a inscrit huit buts lors de ces cinq matches, contre cinq pour Crystal Palace.