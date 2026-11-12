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Comment acheter des billets pour Charlton Athletic contre Birmingham City : prix en Championship, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Championship

Charlton Athletic affronte Birmingham City en Championship. Voici comment obtenir vos billets.

Charlton Athletic reçoit Birmingham City le samedi 5 décembre 2026 à The Valley, à Londres.

Lors de leurs confrontations en championnat pendant la saison 2025-2026 de Championship, Charlton s’est imposé de justesse 1-0 à domicile, à The Valley, après un match nul 1-1 à St Andrew's plus tôt dans la saison. Leur rivalité a également donné lieu à des rencontres très disputées en League One et en EFL Cup lors de la saison 2024-2025, avec un enjeu sportif toujours important pour les deux clubs.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Charlton Athletic contre Birmingham City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Championship entre Charlton Athletic et Birmingham City ?

Charlton Athletic contre Birmingham City, à The Valley, à Londres, le samedi 5 décembre 2026.

crest
Championship - Journée 19
The Valley, Charlton

Comment acheter des billets pour le match de Championship entre Charlton Athletic et Birmingham City ?

Pour acheter des billets pour cette rencontre de Championship entre Charlton Athletic et Birmingham City, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetterie officielle des clubs : Achetez directement vos places sur le portail officiel de billetterie de Charlton Athletic ou dans la section de billetterie de Birmingham City réservée aux déplacements, selon les places attribuées à chaque club.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Championship entre Charlton Athletic et Birmingham City ?

Voici une estimation des prix des billets pour cette rencontre de Championship entre Charlton Athletic et Birmingham City :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billets adultes, tarif normal : De 25 à 35 £ selon la catégorie et l’emplacement de la tribune à The Valley.
  • Billets à tarif réduit (seniors et jeunes adultes) : De 18 à 25 £.
  • Billets pour les moins de 18 ans : De 10 à 15 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Places standard : De 45 à 75 £.
  • Places premium ou en tribune latérale : De 85 à 130 £ ou plus.

Charlton Athletic contre Birmingham City en Championship : tout ce qu’il faut savoir

Charlton Athletic contre Birmingham City : la forme des deux équipes

Charlton n’a pris qu’un point lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec quatre défaites et un nul. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 0-1 à domicile contre Bolton Wanderers le 3 novembre. Le club a également subi un lourd revers 3-0 face à Middlesbrough le 31 octobre. Sur ces cinq matches, Charlton a inscrit quatre buts et en a encaissé neuf.

Birmingham a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Championship. Le plus récent s’est soldé par une victoire 3-0 contre Millwall. Le club a également battu Preston North End 4-0 et Queens Park Rangers 3-0 au cours de cette série. Birmingham City a marqué 11 buts et n’en a encaissé qu’un sur ces cinq rencontres, sa seule défaite ayant eu lieu sur le terrain de Cardiff City.

CHA

CHA - Forme

WAT
D2-0
NOR
D1-3
MID
D3-0
BOL
D0-1
SHU
V2-1
But marqué (encaissé)
3/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BIR

BIR - Forme

QPR
V3-0
CAC
D1-0
LIN
V1-3
MIL
V3-0
SWA
V2-1
But marqué (encaissé)
11/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Charlton Athletic contre Birmingham City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur une victoire 1-0 de Charlton à The Valley, en Championship, le 7 mars 2026. Auparavant, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 à St Andrew's en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, disputées en Championship, en League One et en Carabao Cup, Charlton compte deux victoires, Birmingham deux également, et un match s’est terminé sur un nul.

Face à face

CharltonNulBirmingham
2
1
2
Championship
Charlton badge
Charlton
CHA
1
Birmingham badge
Birmingham
BIR
0
FDM
Championship
Birmingham badge
Birmingham
BIR
1
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Charlton
CHA
1
FDM
League One
Birmingham badge
Birmingham
BIR
1
Charlton badge
Charlton
CHA
0
FDM
League One
Charlton badge
Charlton
CHA
1
Birmingham badge
Birmingham
BIR
0
FDM
Carabao Cup
Charlton badge
Charlton
CHA
0
Birmingham badge
Birmingham
BIR
1
FDM
3Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts0/5
Les deux équipes ont marqué1/5

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