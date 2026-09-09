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Comment obtenir des billets Celtic vs Rangers 2026/27

Les billets pour le derby Old Firm figurent parmi les plus convoités du football mondial. Avec une capacité de 60 411 places à Celtic Park et de 50 817 places à l'Ibrox Stadium, les deux enceintes affichent régulièrement complet bien avant le jour du match, surtout pour cette affiche.

Votre premier réflexe doit toujours être de consulter les portails officiels de billetterie des clubs sur les sites de Celtic et des Rangers.

Cependant, en raison de la disponibilité limitée lors de la mise en vente générale, il est extrêmement difficile d'obtenir des places, sauf si vous êtes abonné ou membre d'un programme officiel.

Veillez à vérifier les garanties d'authenticité et les politiques de protection des acheteurs de chaque plateforme avant d'acheter.

Combien coûtent les billets Celtic vs Rangers ?

Les prix officiels des billets pour le derby Old Firm varient selon la rencontre et l'emplacement, mais vous pouvez vous attendre à des tarifs standard à partir d'environ 45 £ à 65 £ pour les adultes et de 30 £ à 40 £ en tarif réduit.

Sur les sites de revente secondaires, les prix peuvent grimper considérablement en raison de la forte demande, dépassant souvent 200 £ par place pour les meilleures vues ou les espaces hospitalité.

Pour rester informé, inscrivez-vous aux newsletters des deux clubs et suivez leurs réseaux sociaux pour les annonces concernant les mises en vente.

Comment puis-je augmenter mes chances d'obtenir des billets Celtic vs Rangers ?

Le meilleur moyen d'augmenter vos chances d'obtenir des billets pour le derby Old Firm entre le Celtic et les Rangers est de vous assurer de rester informé de toutes les communications des deux clubs au sujet de la rencontre.

Alors que la plupart des billets auront déjà été attribués aux détenteurs d'abonnements, les supporters pourront peut-être encore obtenir un billet individuel pour le match.

Gardez un œil sur les réseaux sociaux du club et assurez-vous de suivre de près les portails officiels de billetterie afin d'être informé de la disponibilité des billets pour les deux éditions du derby Old Firm cette saison.

Puis-je acheter des billets Celtic vs Rangers en ligne ?

Vous pouvez acheter en ligne des billets pour le derby Old Firm entre le Celtic et les Rangers.

La majorité, voire la totalité du contingent de billets mis à disposition des supporters, sera exclusivement disponible en ligne avant chaque match cette saison.

Connectez-vous aux portails officiels de billetterie des clubs pour rester informé des disponibilités, ou vous pouvez examiner des options secondaires comme StubHub afin d'essayer de trouver une place qui vous convient.

À quel moment dois-je acheter des billets Celtic vs Rangers pour obtenir de bonnes places ?

Le derby Old Firm suscitant un énorme intérêt de la part d'un mélange de supporters locaux et de fans internationaux, les chances de trouver une place, sans même parler d'une bonne place, sont faibles pour ceux qui recherchent un billet.

Cependant, ceux qui espèrent obtenir le meilleur emplacement pour le choc entre le Celtic et les Rangers doivent acheter le plus tôt possible, si possible, afin de décrocher une meilleure option.

Restez informé via les réseaux sociaux des clubs et les portails officiels de billetterie pour suivre les opportunités d'achat potentielles pour le derby Old Firm.

Les billets Celtic vs Rangers sont-ils disponibles au stade les jours de match ?

Compte tenu d'une demande aussi forte pour le derby Old Firm, quelle que soit la compétition, il est pratiquement inconcevable à l'époque moderne que les supporters puissent acheter des billets au stade le jour du match pour les confrontations entre le Celtic et les Rangers, les rencontres affichant souvent complet bien avant le coup d'envoi.

Cela signifie que vous devez acheter votre billet avant le match par des canaux en ligne tels que les portails officiels de billetterie ou via un site de revente secondaire.