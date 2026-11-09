Le Celta Vigo reçoit Villarreal le dimanche 29 novembre 2026 à l’Abanca Balaídos, à Vigo.

Lors de leur dernière rencontre en championnat, le 26 avril 2026, Villarreal s’est imposé de justesse 2-1 à l’Estadio de la Cerámica grâce à des buts de Gerard Moreno et Nicolas Pépé. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au Balaídos en août 2025, au terme d’une rencontre disputée.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Celta Vigo-Villarreal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre le Celta Vigo et Villarreal ?

Le match entre le Celta Vigo et Villarreal débute le dimanche 29 novembre 2026 à l’Abanca Balaídos, à Vigo.

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre le Celta Vigo et Villarreal ?

Voici les moyens habituels d’acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Celta Vigo et Villarreal :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel du Celta Vigo ou à sa billetterie pour des places à l’Estadio Abanca-Balaídos.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre le Celta Vigo et Villarreal ?

Voici les tarifs des billets pour le match de Liga entre le Celta Vigo et Villarreal :

1. Canaux officiels du club

Tribunes Gol et Marcador (derrière les buts) : Prix de départ autour de 30 à 40 € .

Prix de départ autour de . Tribuna Alta et Baja (gradins supérieurs et inférieurs sur la longueur du terrain) : Généralement entre 45 et 60 € .

Généralement entre . Tribuna centrale et offres VIP : Généralement de 60 à plus de 80 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places en gradins supérieurs ou classiques : Prix de départ généralement autour de 30 à 40 € .

Prix de départ généralement autour de . Revente de places le long du terrain et en gradins inférieurs : Généralement de 70 à 150 € .

Généralement de . Revente de places premium et très demandées : Prix de départ généralement autour de 200 à plus de 300 €.

Celta Vigo-Villarreal en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Celta Vigo-Villarreal : la forme des équipes

Le Celta Vigo compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 0-0 face au Real Betis en Liga. Auparavant, il avait battu le Celtic 2-1 à l’extérieur en Ligue Europa. Plus tôt dans cette série, il s’était imposé 2-1 contre le Deportivo Alaves en championnat et avait fait match nul 0-0 avec Elche. Sa seule défaite sur ces cinq rencontres est survenue contre la Juventus, qui l’a battu 2-1 en Ligue Europa.

Villarreal a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier résultat est une victoire 2-1 à Valence en Liga, après une défaite 4-3 à Liverpool en Ligue des champions. Il a également fait match nul 0-0 avec Elche en championnat, battu le SSC Napoli 3-1 en compétition européenne et perdu 1-0 contre le Real Madrid en Liga. Sur ces cinq matches, Villarreal a marqué sept buts et en a encaissé huit.

Celta Vigo-Villarreal : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Liga le 26 avril 2026, lorsque Villarreal s’est imposé 2-1 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations dans cette compétition, le Celta a l’avantage avec trois victoires contre une pour Villarreal, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Le résultat le plus net du Celta dans cette série est une victoire 3-0 à domicile. Les deux équipes ont également fait match nul 1-1 au Balaídos en août 2025.