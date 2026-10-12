Comment acheter des billets pour Celta Vigo - Real Betis : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Celta Vigo reçoit le Real Betis le dimanche 25 octobre 2026 à l’Abanca Balaidos, à Vigo.

Les deux clubs doivent concilier championnat et compétition européenne cet automne, ce qui ajoute une dimension tactique à cette rencontre et pourrait entraîner des changements dans leurs compositions d’équipe. Leurs confrontations ont été serrées ces dernières années, la plus récente s’étant achevée sur un match nul 1-1.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Celta Vigo-Real Betis, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Betis ?

Le coup d’envoi de Celta Vigo-Real Betis sera donné le dimanche 25 octobre 2026 à l’Abanca Balaidos, à Vigo.

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 11:15 Abanca Balaidos

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Betis ?

Les billets pour le prochain match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Betis sont disponibles par plusieurs canaux officiels et plateformes de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du Celta Vigo : le moyen le plus direct et le plus sûr consiste à acheter ses billets sur la billetterie en ligne officielle du RC Celta ou aux guichets du stade Abanca-Balaídos. Les billets sont généralement proposés en priorité aux membres du club ( socios ), avant d’être mis en vente au grand public à l’approche du match.

Billetterie officielle du Real Betis : pour les supporters visiteurs, les places du secteur réservé à l’équipe en déplacement sont généralement distribuées directement par le Real Betis à ses membres inscrits et aux clubs de supporters.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places destinées au grand public sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Liga lorsque les places proposées à la vente initiale sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre le Celta Vigo et le Real Betis ?

Le prix des billets pour Celta Vigo-Real Betis varie selon l’emplacement choisi et selon que vous les achetez directement à leur prix initial ou sur une plateforme de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Derrière les buts (Gol / Marcador) : de 30 à 50 €

Tribunes latérales basses et hautes (Tribuna / Río) : de 50 à 90 €

Espaces VIP et prestations d’accueil : de 150 à plus de 300 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places les moins chères : de 50 à 65 € (généralement derrière les buts ou en tribune haute)

Places de catégorie intermédiaire (vue depuis les tribunes latérales) : de 70 à 120 €

Offres haut de gamme et prestations d’accueil : de 150 à plus de 400 €

Celta Vigo-Real Betis en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Celta Vigo et du Real Betis

Le Celta Vigo compte une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 5-0 à domicile contre le Racing Santander en Liga, qui a mis fin à une série sans succès. Auparavant, le Celta avait perdu 1-0 contre l’Omonia Nicosie en Ligue Europa et fait match nul 1-1 contre Málaga en championnat. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit huit buts et en a encaissé trois, même si son irrégularité reste préoccupante pour Giraldez.

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels. Il n’a laissé échapper des points que lors de sa dernière sortie, un nul 1-1 sur le terrain du Deportivo La Corogne. Auparavant, le Betis avait battu Getafe 1-0 et s’était imposé 2-1 à Villarreal en Liga, tout en dominant Lille 3-2 en Ligue des champions. Il a marqué sept buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches. Ses quatre victoires au cours de cette période témoignent de sa bonne forme.

Celta Vigo-Real Betis : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Liga le 15 mars 2026. Le match, disputé sur le terrain du Real Betis, s’est achevé sur un score de 1-1. Leurs cinq dernières confrontations en Liga ont été équilibrées : une victoire pour le Celta, une pour le Betis et trois matches nuls. Les deux clubs se sont souvent partagé les points ces dernières saisons, ce qui laisse penser que cette affiche donne généralement lieu à des rencontres serrées plutôt qu’à des résultats sans appel.