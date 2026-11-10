Le derby galicien, connu sous le nom d’O Noso Derbi, est l’une des rivalités régionales les plus intenses et les plus anciennes du football espagnol. Le 3 janvier 2027, le RC Celta de Vigo recevra son voisin du nord et grand rival, le Deportivo La Coruña, à l’Estadio de Balaídos pour un choc de Liga.

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À quelle heure débute le match de Liga entre le Celta Vigo et le Deportivo de A Coruna ?

LaLiga - Journée 18 3 janv. 2027 - 09:00 Abanca Balaidos

Où acheter des billets pour RC Celta de Vigo contre Deportivo La Coruña ?

Le meilleur moyen d’acheter des billets pour le derby galicien est de passer directement par le site officiel du RC Celta de Vigo. Acheter auprès du club garantit l’authenticité de vos billets et leur achat au prix d’origine. Toutefois, en raison de la très forte demande locale pour cette rencontre, les billets peuvent rapidement être épuisés sur la plateforme officielle. StubHub constitue alors une solution de rechange fiable pour assister au match si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour RC Celta de Vigo contre Deportivo La Coruña ?

Les billets standard vendus au prix d’origine sur la billetterie officielle du RC Celta de Vigo sont proposés à partir de 60 €. Les prix varient selon la catégorie et l’emplacement du siège dans l’Estadio de Balaídos.

Si tous les billets mis en vente pour le grand public par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute, à partir d’environ 300 €.

Celta Vigo contre Deportivo de A Coruna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Celta Vigo contre Deportivo de A Coruna : la forme des équipes

Le Celta Vigo a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 face à Levante en Liga. Il a également fait match nul 0-0 contre le Real Betis en championnat durant cette période. Une défaite 3-0 face au Rayo Vallecano et un revers 1-2 contre l’Union Saint-Gilloise en Ligue Europa constituent les points bas de cette série. Sa seule victoire est intervenue en Europe, sur le terrain du Celtic (2-1). Le Celta a marqué trois buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

Le Deportivo de A Coruna compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 face à l’Espanyol en Liga, tandis que sa victoire 2-1 contre Osasuna, plus tôt en novembre, constitue son résultat le plus marquant. Il s’est également imposé 3-0 sur le terrain d’Auriense en Coupe du Roi et a fait match nul 1-1 contre Levante en championnat. Sa seule défaite a été concédée face à l’Atletico Madrid (1-0). Le Deportivo a marqué six buts et en a encaissé deux sur cette série de cinq matches.

Celta Vigo contre Deportivo de A Coruna : les dernières confrontations

La dernière rencontre officielle entre ces clubs remonte au 5 mai 2018, lorsque les deux équipes avaient fait match nul 1-1 en Liga à l’Abanca Balaidos. Sur les cinq dernières confrontations figurant dans les données, qui comprennent également un match amical de présaison, le Celta Vigo possède un net avantage avec quatre victoires, contre aucune pour le Deportivo, et un match nul. Le succès le plus large du Celta dans cette série a été une victoire 4-1 à domicile en octobre 2016.