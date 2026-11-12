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Comment acheter des billets pour Cardiff City-Lincoln City : prix en Championship, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Cardiff City affronte Lincoln City en Championship. Voici comment obtenir vos billets.

Cardiff City reçoit Lincoln City le samedi 5 décembre 2026 au Cardiff City Stadium, à Cardiff.

Lors de leur rencontre de décembre 2025, Lincoln City s’était imposé de justesse à domicile (2-1). Lincoln avait ensuite confirmé ce résultat par une victoire à l’extérieur (2-0) au Cardiff City Stadium en mars 2026.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Cardiff City contre Lincoln City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre Cardiff City et Lincoln City ?

Cardiff City affronte Lincoln City au Cardiff City Stadium, à Cardiff, le samedi 5 décembre 2026.

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Championship - Journée 19
Cardiff City Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Championship entre Cardiff City et Lincoln City ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Cardiff City et Lincoln City, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets officiels en placement ordinaire directement sur les billetteries de Cardiff City FC ou de Lincoln City FC.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en placement ordinaire sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Championship entre Cardiff City et Lincoln City ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Championship entre Cardiff City et Lincoln City :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places standard en placement ordinaire : Généralement entre 20 £ et 50 £.
  • Places à tarif réduit (seniors/juniors) : Généralement à partir d’environ 10 £ à 25 £.
  • Offres d’hospitalité et formules prestige : À partir d’environ 90 £ à plus de 150 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Places standard à la revente : Généralement à partir d’environ 30 £ à 63 £.
  • Places premium avec vue centrale : Généralement entre 70 £ et plus de 120 £.
  • Surclassements VIP et hospitalité : Peuvent dépasser 150 £ à plus de 300 £.

Cardiff City contre Lincoln City en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Cardiff City et de Lincoln City

Cardiff City compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec 11 buts marqués et sept encaissés. Son dernier résultat est un match nul 3-3 contre West Ham United, après une lourde défaite 3-0 face à Wolverhampton Wanderers. Sa meilleure prestation sur cette série a été sa victoire 5-1 contre Watford.

Lincoln City a remporté un match, fait un nul et subi trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres de championnat. Le club s’est incliné 1-0 contre Watford lors de son dernier match, après avoir perdu 3-1 face à Birmingham City. Sa seule victoire sur cette période a été un succès 4-1 contre Burnley, mais il a également encaissé six buts sans en marquer contre West Ham United.

CAC

CAC - Forme

MID
N2-2
BIR
V1-0
WOL
D3-0
WHU
N3-3
BUR
V5-4
But marqué (encaissé)
11/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LIN

LIN - Forme

MIL
N2-2
BUR
V4-1
BIR
D1-3
WAT
D1-0
QPR
D2-1
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Cardiff City contre Lincoln City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en League One en mars 2026, lorsque Lincoln City s’est imposé 2-0 au Cardiff City Stadium. Avant cela, Lincoln avait gagné 2-1 à domicile en décembre 2025, également en League One. Sur les quatre dernières rencontres recensées, Lincoln City s’est imposé trois fois et Cardiff une fois. Les deux équipes s’étaient auparavant affrontées en League Two en 2000 et 2001.

Face à face

CardiffNulLincoln City
1
0
3
League One
Cardiff badge
Cardiff
CAC
0
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
2
FDM
League One
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
2
Cardiff badge
Cardiff
CAC
1
FDM
League Two
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
2
Cardiff badge
Cardiff
CAC
0
FDM
League Two
Cardiff badge
Cardiff
CAC
3
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
2
FDM
4Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/4
Les deux équipes ont marqué2/4

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