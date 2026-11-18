Brighton & Hove Albion reçoit Monaco le jeudi 10 décembre 2026 à l’American Express Community Stadium, à Brighton.

Ce match de Ligue Conférence de l’UEFA sera la toute première confrontation officielle entre Brighton & Hove Albion et l’AS Monaco en compétition européenne. Brighton abordera cette rencontre avec l’objectif de faire ses preuves sur la scène continentale face à un adversaire français expérimenté.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Brighton & Hove Albion contre Monaco, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Brighton & Hove Albion contre Monaco en Ligue Conférence ?

Brighton & Hove Albion contre Monaco aura lieu à l’American Express Community Stadium, à Brighton, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 15:00 The American Express Community Stadium

Comment acheter des billets pour Brighton & Hove Albion contre Monaco en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Brighton & Hove Albion et Monaco :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les supporters peuvent acheter des billets directement sur le portail officiel de billetterie de Brighton & Hove Albion, sous réserve de disponibilité, des conditions liées à l’adhésion et des règles d’attribution initiale.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, des billets d’entrée classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Brighton & Hove Albion contre Monaco en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des tarifs pour le match de Ligue Conférence entre Brighton & Hove Albion et Monaco :

1. Canaux officiels du club

Billets adultes au tarif standard : Environ 35 à 75 € .

Environ . Billets à tarif réduit (jeunes et seniors) : Généralement entre 20 et 45 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme StubHub affichent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Entrée classique / places standard : À partir d’environ 90 à 150 € .

À partir d’environ . Places premium / en tribune latérale : Souvent proposées entre 200 et plus de 350 €.

Brighton & Hove Albion contre Monaco en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Brighton & Hove Albion et de Monaco

Brighton affiche un bilan de 3 victoires, 0 nul et 2 défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé 2-0 contre Brentford en Premier League. Il a également remporté une victoire 1-0 sur le terrain de Manchester City. Les deux défaites de Brighton ont eu lieu contre Liverpool, sur le score de 2-0 en Premier League, et Manchester City, sur le score de 2-2 en Carabao Cup. Brighton a inscrit cinq buts et en a encaissé quatre au cours de ces cinq matches.

Monaco affiche un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur ses cinq derniers matches. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Le Mans en Ligue 1, tandis que sa dernière victoire remonte à un succès 2-0 contre le FC Nordsjaelland en Ligue Conférence. Monaco a également battu Fribourg 3-0 en Ligue Conférence au cours de cette série, mais s’est incliné 3-1 face au Paris FC en Ligue 1. Sur ces cinq matches, Monaco a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

Brighton & Hove Albion contre Monaco : historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant les cinq dernières confrontations entre Brighton & Hove Albion et Monaco. Ces informations seront mises à jour lorsque des données seront disponibles.