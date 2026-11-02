Brest reçoit Lyon le dimanche 8 novembre 2026 au Stade Francis-le-Blé, à Brest.

Historiquement, l’Olympique Lyonnais a pris l’ascendant dans cette affiche de l’élite française, avec 7 victoires en 20 confrontations, contre 3 pour le Stade Brestois 29 et 10 matches nuls. Lors de leur dernière rencontre en championnat, le 18 janvier 2026, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 2-1 à domicile au terme d’un match disputé, malgré la poussée du Stade Brestois 29 en fin de rencontre.

Avec GOAL, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Brest-Lyon, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Brest-Lyon en Ligue 1 ?

Brest-Lyon aura lieu le dimanche 8 novembre 2026 au Stade Francis-le-Blé, à Brest.

Ligue 1 - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:15 Stade Francis le Ble

Comment acheter des billets pour Brest-Lyon en Ligue 1 ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Brest et Lyon au Stade Francis-Le Blé, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct d’acheter des billets à leur prix initial est de passer par la billetterie officielle en ligne du Stade Brestois 29, sur son site internet. Des billets y sont mis en vente pour les matches à domicile, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Brest-Lyon en Ligue 1 ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et Lyon :

1. Canaux officiels du club

Les billets d’entrée classiques et les places en angle ou en tribune haute coûtent environ 20 à 45 € .

coûtent environ . Les p laces premium sur les côtés du terrain ou en tribune principale coûtent généralement 50 à 85 € .

coûtent généralement . Les forfaits VIP et les prestations d’accueil peuvent coûter de 120 € à plus de 250 €, selon les services proposés dans le salon concerné.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Les places les moins chères ou en tribune haute sont généralement proposées à partir d’environ 20 à 40 € , selon la disponibilité générale.

sont généralement proposées à partir d’environ , selon la disponibilité générale. Les places classiques sur les côtés du terrain affichent des prix très variables, allant de 50 € à plus de 120 € .

affichent des prix très variables, allant . Les places très demandées en tribune basse ou offrant une vue privilégiée peuvent dépasser 140 à plus de 200 €, selon l’offre sur le marché et la popularité de l’adversaire.

Brest-Lyon en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brest et de Lyon

Brest aborde cette rencontre sur une série de résultats contrastés, avec une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 2-2 face à Monza en match amical, après deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Sa victoire au cours de cette série de cinq matches a été obtenue sur la pelouse du Havre, sur le score de 2-1. Brest a marqué sept buts et en a encaissé sept sur cette période : l’équipe parvient à se créer des occasions, mais peine à faire preuve de régularité en défense.

La forme récente de Lyon offre un tout autre tableau. L’équipe de Fonseca compte trois victoires, un nul et aucune défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une large victoire 4-0 contre Rennes en Ligue 1. Lyon a également battu Anderlecht 2-1 en Ligue Europa et Auxerre 3-1 en championnat. L’équipe a marqué dix buts et n’en a encaissé que deux sur cette série, un bilan qui souligne pourquoi elle figure près du sommet du classement.

Brest-Lyon : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 18 janvier 2026, lorsque Lyon s’est imposé 2-1 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, Lyon compte trois victoires contre une pour Brest, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Ces cinq rencontres ont produit 17 buts au total. La domination de Lyon dans cette affiche lui donne le meilleur bilan historique avant le match de dimanche.