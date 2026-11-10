Brentford reçoit Arsenal le mercredi 2 Desember 2026 au Gtech Community Stadium, à Londres.

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Premier League au Gtech Community Stadium, en février 2026, lors d’un match disputé qui s’est terminé sur un nul 1-1. Avant cette rencontre, Arsenal avait signé une nette victoire 2-0 à domicile contre Brentford en décembre 2025.

Voici tout ce que GOAL vous présente pour obtenir des billets pour Brentford-Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Brentford et Arsenal ?

Le match entre Brentford et Arsenal débutera au Gtech Community Stadium, à Londres, le mercredi 2 Desember 2026.

Premier League - Journée 13 2 déc. 2026 - 15:15 Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Brentford et Arsenal ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Brentford et Arsenal, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Les titulaires d’une adhésion My Bees peuvent acheter des billets directement sur la billetterie officielle de Brentford. Comme la demande est forte pour cette rencontre de catégorie, la vente se déroule généralement en plusieurs phases, en fonction des Ticket Access Points (TAPs).

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont complètement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Brentford et Arsenal ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Premier League entre Brentford et Arsenal :

1. Canaux officiels des clubs

Prix des places classiques à la billetterie officielle : Généralement compris entre 50 £ et 85 £ .

Généralement compris entre . Offres hospitalité officielles : Les premiers prix se situent généralement entre 150 £ et 350 £, voire plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés à la billetterie du club, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Places standard : Les premiers prix se situent généralement autour de 90 £ à 150 £, voire plus .

Les premiers prix se situent généralement autour de . Places premium ou centrales en tribune latérale : Les premiers prix se situent généralement autour de 250 £ à 400 £, voire plus.

Brentford-Arsenal en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brentford et d’Arsenal

Sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, Brentford compte deux victoires, deux nuls et une défaite, avec neuf buts marqués et six encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 sur le terrain de Hull City en Premier League, après une défaite 1-2 face à Liverpool. Le résultat le plus marquant de cette série est une victoire 3-0 contre Chelsea en Premier League. Brentford a également fait match nul 2-2 face à Aston Villa.

Sur ses cinq derniers matches, Arsenal compte trois victoires, un nul et une défaite. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Fleetwood Town en Carabao Cup, suivi d’une défaite 5-3 aux tirs au but. Auparavant, Arsenal avait battu Everton 2-0 en Premier League, fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions et gagné 1-0 sur le terrain de Nottingham Forest. Le club a également battu Lille 3-0 en compétition européenne au cours de cette série.

Brentford-Arsenal : les derniers face-à-face

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Premier League au Gtech Community Stadium, en février 2026, lors d’un match terminé sur le score de 1-1. Avant cela, Arsenal avait battu Brentford 2-0 à domicile en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées en Premier League, Arsenal présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour Brentford et deux nuls. Cette série comprend notamment une victoire 3-1 d’Arsenal au Gtech Community Stadium en janvier 2025.