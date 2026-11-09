La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une rencontre internationale à fort enjeu : la Bosnie-Herzégovine reçoit la Roumanie au stade Bilino Polje de Zenica. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe crucial, avec des conséquences importantes pour la montée et le classement.

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À quelle heure débute Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Le match entre la Bosnie-Herzégovine et la Roumanie se déroulera au stade Bilino Polje de Zenica. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Où acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Les billets officiels sont vendus directement sur BHFF Fans, la plateforme officielle de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, qui gère la mise en vente des places standard pour les matches à domicile à Zenica. Les supporters ont intérêt à consulter cette plateforme rapidement pour obtenir des billets standard dès l’ouverture de la vente au public.

Si les billets officiels sont entièrement épuisés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, des sites de revente comme Ticombo constituent une solution.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Sur la plateforme de billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 20 € pour des places derrière les buts du stade Bilino Polje.

Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix se situent autour de 125 € lorsque les billets standard sont épuisés dans les points de vente officiels.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue des nations B de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie

La Bosnie-Herzégovine aborde cette rencontre avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-0 contre les États-Unis en Coupe du monde, après une victoire 3-1 face au Qatar plus tôt dans le tournoi. Elle a également fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama au cours de cette série. Sur ces cinq rencontres, la Bosnie a inscrit six buts et en a encaissé huit.

La Roumanie compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre le pays de Galles, précédée d’un nul 1-1 face à la Géorgie. Plus tôt dans cette série, elle s’est inclinée contre la Slovaquie et la Turquie, tandis que sa victoire 7-1 contre Saint-Marin constitue son succès le plus large sur cette période. L’équipe de Hagi a inscrit onze buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq matches. Elle affiche ainsi un bilan défensif nettement meilleur que celui de son adversaire avant cette rencontre.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie : Les confrontations récentes

La dernière rencontre entre ces deux équipes remonte à novembre 2025, lorsque la Bosnie-Herzégovine a battu la Roumanie 3-1 à domicile lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. La Roumanie avait remporté le match aller plus tôt cette année-là, en s’imposant 1-0 contre la Bosnie à Bucarest en mars 2025. Les cinq confrontations recensées témoignent d’une rivalité serrée : elles comprennent également deux matches de Ligue des nations en 2022 et un match de qualification pour le Championnat d’Europe en 2011. La Roumanie a généralement obtenu de meilleurs résultats à domicile, mais la récente victoire de la Bosnie à Zenica montre que l’avantage du terrain compte dans cette affiche.