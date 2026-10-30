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Comment acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie : prix, informations sur le match de Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, ventes de dernière minute et plus encore

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Bosnie-Herzégovine
Roumanie

La Bosnie-Herzégovine affronte la Roumanie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec un choc international à fort enjeu : la Bosnie-Herzégovine reçoit la Roumanie au stade Bilino Polje de Zenica. Cette rencontre de groupe est cruciale pour les deux nations européennes, tant pour la montée que pour leur classement dans la compétition.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la billetterie, les catégories de places, les tarifs et la marche à suivre pour réserver vos billets.

À quelle heure débute Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Bosnie-Herzégovine et la Roumanie se déroulera au stade Bilino Polje de Zenica. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

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UEFA Nations League B - Journée 6
Bilino Polje Stadium

Où acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Les billets officiels sont vendus directement sur BHFF Fans, la plateforme officielle de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, qui gère la vente des places standard pour les matches à domicile à Zenica. Les supporters ont intérêt à consulter cette plateforme rapidement pour obtenir des billets dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets sont vendus sur la plateforme officielle ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles, une plateforme de revente comme Ticombo peut vous permettre de trouver des places.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 20 € pour les places situées derrière les buts au stade Bilino Polje.

Sur une plateforme de revente comme Ticombo, les prix débutent autour de 125 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie

La Bosnie-Herzégovine aborde cette rencontre avec une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-0 face aux États-Unis en Coupe du monde, même si elle avait battu le Qatar 3-1 plus tôt dans le tournoi. Elle a également fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama au cours de cette série. Sur ces cinq rencontres, la Bosnie a marqué six buts et en a encaissé huit.

La Roumanie compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre le pays de Galles, précédée d’un match nul 1-1 face à la Géorgie. Plus tôt dans cette série, elle s’est inclinée contre la Slovaquie et la Turquie, tandis que son succès 7-1 face à Saint-Marin reste son résultat le plus marquant de la période. L’équipe de Hagi a inscrit onze buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq matches, affichant ainsi un bilan défensif nettement meilleur que celui de son adversaire avant cette rencontre.

BIH

BIH - Forme

E-U
D2-0
POL
N0-0
ROU
V2-4
SWE
N1-1
POL
V1-0
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ROU

ROU - Forme

WAL
V2-1
SWE
D2-1
BIH
D2-4
POL
D6-0
SWE
D0-1
But marqué (encaissé)
5/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bosnie-Herzégovine - Roumanie : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à novembre 2025, lorsque la Bosnie-Herzégovine a battu la Roumanie 3-1 à domicile lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. La Roumanie avait remporté le match aller plus tôt dans l’année, en s’imposant 1-0 face à la Bosnie à Bucarest en mars 2025. Les cinq confrontations recensées témoignent d’une rivalité serrée : elles comprennent également deux matches de Ligue des nations en 2022 et un match de qualification pour le Championnat d’Europe en 2011. La Roumanie a généralement obtenu de meilleurs résultats à domicile, mais la récente victoire de la Bosnie à Zenica montre que l’avantage du terrain compte dans cette affiche.

Face à face

Bosnie-HerzégovineNulRoumanie
4
0
1
UEFA Nations League B
Roumanie badge
Roumanie
ROU
2
Bosnie-Herzégovine badge
Bosnie-Herzégovine
BIH
4
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie-Herzégovine badge
Bosnie-Herzégovine
BIH
3
Roumanie badge
Roumanie
ROU
1
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Roumanie badge
Roumanie
ROU
0
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Bosnie-Herzégovine
BIH
1
FDM
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Roumanie
ROU
4
Bosnie-Herzégovine badge
Bosnie-Herzégovine
BIH
1
FDM
UEFA Nations League B
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Bosnie-Herzégovine
BIH
1
Roumanie badge
Roumanie
ROU
0
FDM
10Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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