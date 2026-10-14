Comment acheter des billets pour Borussia Mönchengladbach contre Paderborn : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Borussia Mönchengladbach reçoit Paderborn le samedi 31 octobre 2026 à l’Ista-Borussia-Park, à Mönchengladbach.

Leur dernière confrontation en championnat remonte à juin 2020, lorsque le Borussia Mönchengladbach s’était imposé 3-1 à l’extérieur. Le dernier succès de Paderborn face à Gladgladbach date de juillet 2021 : une victoire 3-1 en match amical au BORUSSIA-PARK.

Avec GOAL, retrouvez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach-Paderborn, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et Paderborn ?

Le match entre le Borussia Mönchengladbach et Paderborn aura lieu le samedi 31 octobre 2026 à l’Ista-Borussia-Park, à Mönchengladbach.

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 10:30 Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et Paderborn ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour acheter des billets pour la prochaine rencontre de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le SC Paderborn :

1. Canaux officiels du club

Vous pouvez vous renseigner directement auprès du Borussia Mönchengladbach sur la vente officielle de billets, les préventes réservées aux membres et les disponibilités aux guichets du BORUSSIA-PARK.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les billets proposés initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et Paderborn ?

1. Canaux officiels du club

Places debout (secteurs Nordkurve / Südkurve) : Les billets classiques pour les tribunes debout des supporters locaux coûtent généralement de 19 € à 30 € dans le cadre des ventes initiales réservées aux membres.

Places assises de catégorie 2 (gradins supérieurs et secteurs d’angle) : Elles coûtent généralement entre 35 € et 55 € directement aux guichets du club.

Places assises de catégorie 1 (tribunes latérales comme l’Osttribüne et la Westtribüne) : Elles coûtent généralement de 60 € à 95 € selon le secteur exact et la vue.

Places VIP et d’affaires : Les formules premium avec accueil et accès aux salons coûtent de 150 € à plus de 300 € .

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus initialement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Petits budgets / places debout sécurisées : Les prix commencent aux alentours de 18 € à 75 € dans les secteurs moins demandés ou les gradins supérieurs.

Places assises classiques (catégorie 2) : À partir d’environ 60 € à 95 € par billet.

Places assises premium et en tribune latérale (catégorie 1 / Osttribüne / Westtribüne) : Les prix vont de 105 € à plus de 245 € .

Formules VIP et d’hospitalité : Les formules haut de gamme donnant accès aux salons d’affaires peuvent atteindre plus de 1 700 € , selon les disponibilités et le vendeur.

Borussia Mönchengladbach-Paderborn en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

Borussia Mönchengladbach-Paderborn : La forme des équipes

Gladbach aborde ce match en mauvaise forme, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches officiels. Ce seul succès a été obtenu en amical contre Sportfreunde Siegen, tandis que son bilan en Bundesliga sur la même période est de quatre défaites. Sa dernière sortie en championnat s’est soldée par une défaite 4-3 face à Mayence, et le revers 5-0 contre Fribourg plus tôt en septembre souligne les fragilités défensives auxquelles Blessin doit remédier. Sur ces cinq matches, Gladbach a inscrit six buts et en a encaissé 14.

Le bilan récent de Paderborn est plus encourageant. Le club a remporté deux de ses cinq derniers matches, dont une victoire 3-1 contre Hoffenheim en Bundesliga lors de sa dernière sortie. Un match nul et vierge contre Mayence et une victoire en Coupe d’Allemagne face au 1. FC Phoenix Luebeck figurent également dans cette série. L’équipe de Kettemann a inscrit sept buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Borussia Mönchengladbach-Paderborn : Le bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs était un match amical disputé en juillet 2021, remporté 3-1 par Paderborn à l’Ista-Borussia-Park. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, Gladbach présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre deux pour Paderborn. En Bundesliga, Gladbach a dominé les débats en remportant les trois rencontres officielles répertoriées dans les données.