Cette rencontre constitue une affiche européenne rare, puisque les deux clubs ne se sont jamais affrontés en compétition officielle de l’UEFA. Leur seule précédente confrontation remonte à un match amical disputé le 1er août 2015, remporté 2-0 par le Borussia Dortmund.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Borussia Dortmund contre Real Betis, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Betis ?

Le coup d’envoi du match entre le Borussia Dortmund et le Real Betis sera donné au Signal Iduna Park, à Dortmund, le mercredi 4 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Betis ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Betis au Signal Iduna Park, plusieurs possibilités s’offrent à vous, des canaux officiels des clubs aux plateformes de revente et aux offres d’hospitalité :

Billetterie officielle du BVB et système de tirage au sort : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel du Borussia Dortmund. Pour les rencontres de Ligue des champions très demandées, le BVB utilise généralement un système de demande ou de tirage au sort plutôt qu’une vente directe selon le principe du premier arrivé, premier servi. Des périodes de priorité sont accordées aux membres du club et aux abonnés.

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les canaux officiels du club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Betis ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Betis varie selon le canal d’achat, la catégorie des places et la demande.

1. Canaux officiels des clubs

Places en tribune supérieure à petit prix (catégorie 4) : Les tarifs commencent généralement autour de 40 € à 60 € pour les places classiques en tribune supérieure ou à visibilité réduite, même si les billets pour les matches européens très demandés partent rapidement lors des tirages au sort réservés aux membres.

Places de catégorie intermédiaire (catégories 2 et 3) : Les places classiques au centre et sur les côtés du terrain coûtent généralement entre 80 € et 150 € .

Places de choix en tribune inférieure et offres d’hospitalité VIP : Les places haut de gamme en tribune inférieure et les forfaits VIP officiels avec accès à un salon coûtent de 250 € à plus de 500 € .

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places en tribune supérieure et d’entrée de gamme : Les premiers prix se situent généralement autour de 80 € à 130 € , selon les disponibilités.

Places classiques sur les côtés du terrain (catégories 1 et 2) : Les places de catégorie intermédiaire et celles situées le long du terrain coûtent généralement de 200 € à 400 € et plus .

Revente de places haut de gamme et de forfaits hospitalité : Les places de choix en tribune inférieure ou les forfaits proposés par les revendeurs coûtent souvent entre 450 € et 700 € et plus .

Borussia Dortmund contre Real Betis en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Borussia Dortmund et du Real Betis

Le Borussia Dortmund aborde cette rencontre dans une forme remarquable, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, 13 buts marqués et seulement deux encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-0 contre Paderborn en Bundesliga. Il s’est également imposé 3-2 face à Villarreal en Ligue des champions. Ses deux matches sans encaisser de but lors de ses cinq dernières rencontres témoignent de la solidité défensive affichée par l’équipe de Kovac.

Le Real Betis a remporté quatre de ses cinq derniers matches, pour un nul et aucune défaite sur cette période. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna en Liga. Il a également battu Getafe, Villarreal et le Real Madrid au cours de cette série. Le Betis a inscrit neuf buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres, sa victoire 3-2 contre Lille en Ligue des champions constituant son résultat le plus marquant.

Borussia Dortmund contre Real Betis : historique récent des confrontations

La seule rencontre répertoriée entre le Borussia Dortmund et le Real Betis est un match amical disputé le 1er août 2015, remporté 2-0 à domicile par Dortmund. Hormis ce match de préparation, les deux clubs ne se sont jamais affrontés en compétition officielle.