Le Borussia Dortmund reçoit l’Inter le mercredi 9 décembre 2026 au Signal Iduna Park, à Dortmund.

Le Borussia Dortmund et l’Inter ont déjà livré plusieurs duels en Ligue des champions. Lors de leur dernière rencontre européenne, en janvier 2026, le club italien s’était imposé 2-0 au Signal Iduna Park. La seule victoire du Dortmund face à l’Inter en compétition européenne reste une remontée mémorable à domicile, conclue sur le score de 3-2 lors de la phase de groupes en novembre 2019.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borussia Dortmund-Inter, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Borussia Dortmund-Inter en Ligue des champions ?

Le match Borussia Dortmund-Inter se déroule au Signal Iduna Park, à Dortmund, le mercredi 9 décembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 6 9 déc. 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour Borussia Dortmund-Inter en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et l’Inter :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur le portail de billetterie officiel du Borussia Dortmund ou via sa plateforme réservée aux membres est le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets au prix de vente initial, sous réserve de disponibilité et des périodes de priorité accordées aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Borussia Dortmund-Inter en Ligue des champions ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et l’Inter :

1. Canaux officiels du club

Places debout / entrée générale : Les prix se situent généralement entre environ 30 € et 60 € .

Les prix se situent généralement entre environ . Places assises (catégories 1–4) : Les prix vont généralement d’environ 50 € à plus de 100 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places debout / places assises à petit prix : Les prix débutent autour de 90 € à 135 € .

Les prix débutent autour de . Places assises standard (catégories 2–4) : Les prix vont de 140 € à 250 € et plus .

Les prix vont de . Places premium / catégorie 1 : Les prix vont d’environ 350 € à 450 € et plus.

Borussia Dortmund-Inter en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Borussia Dortmund et de l’Inter

Le Borussia Dortmund a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels et fait un nul. Il a encaissé un but à chaque rencontre, mais a régulièrement trouvé le chemin des filets. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Elversberg en Bundesliga. Il a également battu le Real Betis 2-1 en Ligue des champions plus tôt en novembre. Les seuls points laissés en route l’ont été lors d’un nul 2-2 face au Bayern Munich à la fin du mois d’octobre. Sur ces cinq matches, Dortmund a marqué neuf buts et en a encaissé sept.

L’Inter a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels. Sa seule défaite est un revers 3-1 face à l’AC Milan en Serie A. L’équipe de Chivu a réagi en battant Feyenoord 3-0 en Ligue des champions, puis Côme 2-0 en championnat le 8 novembre. Elle a marqué huit buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres, sans encaisser de but lors de ses deux dernières sorties.

Borussia Dortmund-Inter : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Ligue des champions en janvier 2026, lorsque l’Inter a battu Dortmund 2-0 au Signal Iduna Park. Sur les trois confrontations recensées en Ligue des champions, l’Inter s’est imposé deux fois et Dortmund une fois. L’unique victoire du club allemand est un succès 3-2 à domicile en novembre 2019.