Le Borussia Dortmund reçoit Augsbourg le samedi 12 Desember 2026 au Signal Iduna Park, à Dortmund.

Dortmund a repris le dessus lors de leurs dernières confrontations, au cours de la saison 2025–26, en arrachant d’abord une victoire 1-0 à l’extérieur avant de s’imposer plus facilement 2-0 à domicile en mars 2026. Malgré l’avantage historique global de Dortmund, Augsbourg s’était révélé un adversaire difficile lors de la saison 2024–25, réalisant un rare doublé en championnat grâce à une victoire 2-1 à domicile et à un succès surprise 1-0 à Dortmund.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borussia Dortmund-Augsbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Borussia Dortmund-Augsbourg en Bundesliga ?

Le coup d’envoi de Borussia Dortmund-Augsbourg sera donné le samedi 12 Desember 2026 au Signal Iduna Park, à Dortmund.

Bundesliga - Journée 13 12 déc. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour Borussia Dortmund-Augsbourg en Bundesliga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Augsbourg :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle en ligne du BVB (vente initiale) : Vous pouvez acheter des billets directement sur la billetterie officielle en ligne du Borussia Dortmund. La vente se déroule généralement par étapes : les membres du club sont servis en premier, avant une éventuelle mise en vente au grand public, rare et limitée aux places restantes.

Vous pouvez acheter des billets directement sur la billetterie officielle en ligne du Borussia Dortmund. La vente se déroule généralement par étapes : les membres du club sont servis en premier, avant une éventuelle mise en vente au grand public, rare et limitée aux places restantes. Billetterie officielle du FC Augsbourg (secteur visiteurs) : Si vous soutenez Augsbourg ou recherchez une place dans le secteur visiteurs, vous pouvez consulter la billetterie officielle du FC Augsbourg lorsque le club met en vente son contingent destiné aux supporters en déplacement, environ quatre semaines avant le match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont complètement épuisés, des places standard sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Bundesliga une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Borussia Dortmund-Augsbourg en Bundesliga ?

Voici une estimation du prix des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Augsbourg :

1. Canaux officiels des clubs

Place debout (Südtribüne / mur jaune et secteur visiteurs debout) : 18,50 €.

18,50 €. Catégorie 6 (places assises dans les angles supérieurs / derrière les buts) : 35 €.

35 €. Catégorie 5 (places assises dans les angles / en tribune supérieure) : 50 €.

50 €. Catégorie 4 (secteur familles et angles des tribunes inférieures/intermédiaires) : 57 €.

57 €. Catégorie 3 (places assises sur les côtés en tribune intermédiaire / dans les virages inférieurs) : 65 €.

65 €. Catégorie 2 (places assises au centre des tribunes latérales) : 70 €.

70 €. Catégorie 1 (places assises les mieux situées au centre des tribunes latérales inférieures/intermédiaires) : 85 €.

85 €. Catégorie 15 (places rembourrées haut de gamme / zone centrale privilégiée) : 95 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente initialement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places debout / angles des tribunes supérieures : À partir d’environ 40 à 55 € .

À partir d’environ . Places assises standard sur les côtés et en tribune intermédiaire : Environ 150 à 315 €.

Environ Formules VIP et hospitalité : À partir d’environ 695 à 900 € ou plus.

Borussia Dortmund-Augsbourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Borussia Dortmund et d’Augsbourg

Le Borussia Dortmund a remporté quatre de ses cinq derniers matchs et fait un match nul, encaissant au moins un but lors de quatre de ces rencontres, mais affichant une capacité constante à marquer. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre Elversberg en Bundesliga. Dortmund a également battu le Real Betis 2-1 en Ligue des champions au cours de cette série. Le nul 2-2 face au Bayern Munich représente les seuls points perdus lors de ces cinq matchs.

Augsbourg n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs officiels, pour trois défaites et un nul. Le club s’est incliné 5-2 contre le RB Leipzig lors de sa dernière sortie en Bundesliga, ainsi que 1-2 face à Fribourg et 4-3 contre Elversberg au cours de cette période. Son unique victoire est survenue en Coupe d’Allemagne : un succès 4-2 sur le terrain de Sonnenhof Grossaspach.

Borussia Dortmund-Augsbourg : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque le Borussia Dortmund s’est imposé 2-0 à domicile en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations, Dortmund compte trois victoires contre deux pour Augsbourg. Parmi les résultats de ce dernier figurent une victoire 1-0 au Signal Iduna Park en mars 2025 et un succès 2-1 à domicile en octobre 2024.