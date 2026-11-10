Bologne reçoit la Roma le samedi 5 décembre 2026 au Stadio Renato Dell'Ara, à Bologne.

Leur dernière confrontation en Serie A a eu lieu le 25 avril 2026. La Roma s'était imposée 2-0 à Bologne grâce à des buts de Donyell Malen et Neil El Aynaoui. Plus tôt, au printemps 2026, les deux clubs s'étaient également affrontés lors d'un huitième de finale spectaculaire de Ligue Europa, remporté de justesse par Bologne 5-4 sur l'ensemble des deux matches après un match retour riche en buts.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Bologne-Roma, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d'envoi de Bologne-Roma en Serie A ?

Le coup d'envoi de Bologne-Roma sera donné le samedi 5 décembre 2026 au Stadio Renato Dell'Ara, à Bologne.

Serie A - Journée 14 4 déc. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Comment acheter des billets pour Bologne-Roma en Serie A ?

Pour acheter des billets pour le match de Serie A entre Bologne et la Roma, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur les sites officiels des deux clubs (Bologna FC et AS Roma). C'est le moyen le plus fiable d'obtenir des places au prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, des billets grand public sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Bologne-Roma en Serie A ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Serie A entre Bologne et la Roma :

1. Canaux officiels des clubs

Curva / virages standard : de 30 € à 45 €

de 30 € à 45 € Distinti / tribunes latérales : de 55 € à 90 €

de 55 € à 90 € Tribuna / tribune centrale : de 110 € à plus de 180 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Curva / niveaux supérieurs : de 40 € à 85 €

de 40 € à 85 € Distinti / places latérales : de 115 € à 150 €

de 115 € à 150 € Prestations premium / VIP : de 160 € à plus de 200 €

Bologne-Roma en Serie A : tout ce qu'il faut savoir

Bologne-Roma : la forme des deux équipes

Bologne a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, ne s'inclinant que face à l'Inter. Son dernier résultat est une victoire 2-1 à domicile contre Monza. L'équipe s'est également imposée 4-2 sur le terrain de l'AC Milan au cours de cette série. Les joueurs de Palladino ont marqué 11 buts et en ont encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

La Roma a remporté quatre de ses cinq derniers matches et fait un nul. Lors de sa dernière sortie, elle s'est imposée 5-2 sur le terrain de l'Udinese, après avoir battu Cagliari 4-2. L'équipe de Gasperini a inscrit 18 buts et en a encaissé dix lors de ses cinq dernières rencontres, dont une victoire 4-0 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions.

Bologne-Roma : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 25 avril 2026, lorsque la Roma s'est imposée 2-0 au Stadio Renato Dell'Ara en Serie A. Plus tôt ce même mois, les clubs s'étaient affrontés deux fois en Ligue Europa. Bologne l'avait emporté 3-4 sur l'ensemble des deux matches, après un nul 1-1 à Bologne et une défaite 3-4 de la Roma à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Roma compte deux victoires, Bologne également, et un match s'est terminé par un nul.