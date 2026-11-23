Bologne reçoit Palerme le mardi 15 décembre 2026 au Stadio Renato Dell'Ara, à Bologne.

Leur dernière confrontation officielle remonte à avril 2017 et s’était soldée par un match nul sans but très disputé en Sicile, après la nette victoire 3-1 de Bologne à domicile plus tôt dans la même saison. Plus récemment, les deux clubs se sont retrouvés en juillet 2023 lors d’un match amical de présaison qui s’est achevé sur un nul animé, 2-2.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Bologne-Palerme, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match Bologne-Palerme en Coupe d’Italie ?

Le match Bologne-Palerme débute le mardi 15 décembre 2026 au Stadio Renato Dell'Ara, à Bologne.

Comment acheter des billets pour Bologne-Palerme en Coupe d’Italie ?

Pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Italie entre Bologne et Palerme, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter vos billets directement sur le site officiel de Bologna FC ou via l’application officielle de Bologna FC 1909. Le club travaille avec Vivaticket pour la vente de billets à l’unité : vous pouvez choisir votre secteur, comme la Curva, les Distinti ou les tribunes, puis effectuer votre achat en ligne sur mobile.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Coupe d’Italie lorsque les quotas de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Bologne-Palerme en Coupe d’Italie ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Coupe d’Italie entre Bologne et Palerme :

1. Canaux officiels du club

Secteurs Curva (Curva Bulgarelli / Curva San Luca) : de 15 € à 25 €.

de 15 € à 25 €. Distinti (tribunes latérales / niveaux supérieurs) : de 25 € à 45 €.

de 25 € à 45 €. Tribuna Coperta (tribune principale couverte) : de 50 € à 90 €.

de 50 € à 90 €. Poltrone / prestations VIP : de 150 € à plus de 350 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Curva San Luca / secteurs derrière le but : de 25 € à 45 €.

de 25 € à 45 €. Distinti Laterali / Centrali : de 35 € à 75 €.

de 35 € à 75 €. Tribuna Coperta / revente de places premium : de 75 € à plus de 150 €.

Bologne-Palerme en Coupe d’Italie : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Bologne et de Palerme

Bologne a remporté quatre de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et n’en a perdu qu’un, contre l’Inter (1-3). Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-2 sur le terrain de Parme, dans une série qui comprend également un succès 2-4 chez l’AC Milan et une victoire 2-1 à domicile contre Monza. Sur ces cinq rencontres, Bologne a marqué neuf buts et en a encaissé huit, témoignant de sa volonté d’attaquer même lorsqu’il s’expose en défense.

Palerme compte trois victoires et deux matchs nuls lors de ses cinq dernières rencontres de Serie B et reste invaincu sur cette période. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Ascoli, après une victoire 3-1 face à LR Vicenza. L’équipe a également fait match nul 3-3 contre Pise et battu Carrarese 2-1, inscrivant dix buts et en encaissant sept sur ces cinq rencontres.

Bologne-Palerme : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est achevée sur un nul 2-2 en amical en juillet 2023. Auparavant, leurs quatre confrontations avaient toutes eu lieu en Serie A. Le dernier match officiel remonte à avril 2017, lorsque Palerme et Bologne s’étaient quittés sur un score de 0-0. Sur les cinq rencontres recensées, Bologne s’est imposé une fois, Palerme une fois et trois matchs se sont terminés par un nul.