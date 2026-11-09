Bodø/Glimt reçoit LASK le mardi 24 novembre 2026 à l’Aspmyra Stadion, à Bodø.

Aucun match officiel entre FK Bodø/Glimt et LASK n’est répertorié dans les compétitions de l’UEFA : cette rencontre sera donc leur toute première confrontation. Ce rendez-vous inédit se tiendra à l’Aspmyra Stadion, où Bodø/Glimt cherchera à tirer parti de l’avantage du terrain lors de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Bodoe/Glimt et LASK ?

Le match entre Bodø/Glimt et LASK aura lieu le mardi 24 novembre 2026 à l’Aspmyra Stadion, à Bodø.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Bodoe/Glimt et LASK ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Bodø/Glimt et LASK à l’Aspmyra Stadion, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez les sites officiels de FK Bodø/Glimt et de LASK pour connaître les mises en vente directes, les ventes réservées aux membres et les disponibilités pour le grand public. Les clubs gèrent généralement l’allocation initiale des billets destinés aux supporters à domicile et en déplacement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, des places classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions une fois les allocations initiales épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre Bodoe/Glimt et LASK ?

Voici les prix auxquels s’attendre pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Bodø/Glimt et LASK :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Les prix vont généralement d’environ 40 à 150 €, selon la catégorie et l’emplacement du siège.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Tribunes latérales : À partir d’environ 260 à 340 €.

À partir d’environ Places premium et forfaits VIP : De 450 à plus de 1 400 €, selon la demande et les disponibilités exactes à l’approche du match.

Bodoe/Glimt - LASK en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Bodoe/Glimt - LASK : la forme des deux équipes

Bodø/Glimt a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu un. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 4-3 contre Naples en Ligue des champions, mais il avait auparavant battu le Borussia Dortmund 1-0 dans la même compétition. Il s’est également imposé face à Hamarkameratene (2-0) et Kristiansund BK (3-1) en Eliteserien, ainsi que contre Rana FK (6-2) en coupe. Sur ces cinq matches, Bodø/Glimt a inscrit 12 buts et en a encaissé huit.

LASK a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. L’une de ces victoires est intervenue lors de sa dernière rencontre, face au Sporting CP (3-2) en Ligue des champions. Auparavant, il s’était incliné 6-3 contre Liverpool et 2-0 face au Rapid Wien en championnat. Une victoire 4-0 contre l’Austria Lustenau et un succès 2-1 en amical face au First Vienna FC complètent cette série. LASK a inscrit onze buts et en a encaissé treize au cours de ces cinq matches.

Bodoe/Glimt - LASK : l’historique récent des confrontations

Aucune confrontation officielle antérieure entre Bodø/Glimt et LASK ne figure dans les données disponibles. Ce match de Ligue des champions à l’Aspmyra Stadion sera la première rencontre répertoriée entre les deux clubs.