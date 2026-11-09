Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoBodoe/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoLASK
Book Bodoe/Glimt vs LASK Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment acheter des billets pour Bodoe/Glimt-LASK : prix des places en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Bodoe/Glimt
LASK
Ligue des Champions

Bodoe/Glimt affronte le LASK en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Bodø/Glimt reçoit LASK le mardi 24 novembre 2026 à l’Aspmyra Stadion, à Bodø.

Aucun match officiel entre FK Bodø/Glimt et LASK n’est répertorié dans les compétitions de l’UEFA : cette rencontre sera donc leur toute première confrontation. Ce rendez-vous inédit se tiendra à l’Aspmyra Stadion, où Bodø/Glimt cherchera à tirer parti de l’avantage du terrain lors de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Bodoe/Glimt et LASK ?

Le match entre Bodø/Glimt et LASK aura lieu le mardi 24 novembre 2026 à l’Aspmyra Stadion, à Bodø.

crest
Ligue des Champions - Journée 5
Aspmyra Stadion

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Bodoe/Glimt et LASK ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Bodø/Glimt et LASK à l’Aspmyra Stadion, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Consultez les sites officiels de FK Bodø/Glimt et de LASK pour connaître les mises en vente directes, les ventes réservées aux membres et les disponibilités pour le grand public. Les clubs gèrent généralement l’allocation initiale des billets destinés aux supporters à domicile et en déplacement.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, des places classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions une fois les allocations initiales épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre Bodoe/Glimt et LASK ?

Voici les prix auxquels s’attendre pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Bodø/Glimt et LASK :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places classiques : Les prix vont généralement d’environ 40 à 150 €, selon la catégorie et l’emplacement du siège.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

  • Tribunes latérales : À partir d’environ 260 à 340 €.
  • Places premium et forfaits VIP : De 450 à plus de 1 400 €, selon la demande et les disponibilités exactes à l’approche du match.

Bodoe/Glimt - LASK en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Bodoe/Glimt - LASK : la forme des deux équipes

Bodø/Glimt a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu un. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 4-3 contre Naples en Ligue des champions, mais il avait auparavant battu le Borussia Dortmund 1-0 dans la même compétition. Il s’est également imposé face à Hamarkameratene (2-0) et Kristiansund BK (3-1) en Eliteserien, ainsi que contre Rana FK (6-2) en coupe. Sur ces cinq matches, Bodø/Glimt a inscrit 12 buts et en a encaissé huit.

LASK a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. L’une de ces victoires est intervenue lors de sa dernière rencontre, face au Sporting CP (3-2) en Ligue des champions. Auparavant, il s’était incliné 6-3 contre Liverpool et 2-0 face au Rapid Wien en championnat. Une victoire 4-0 contre l’Austria Lustenau et un succès 2-1 en amical face au First Vienna FC complètent cette série. LASK a inscrit onze buts et en a encaissé treize au cours de ces cinq matches.

BOD

BOD - Forme

NAP
D4-3
VAL
D0-1
VIK
V3-2
LIL
N0-0
TRO
V0-2
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LAS

LAS - Forme

SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
SBR
V4-0
RIE
V2-4
But marqué (encaissé)
16/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Bodoe/Glimt - LASK : l’historique récent des confrontations

Aucune confrontation officielle antérieure entre Bodø/Glimt et LASK ne figure dans les données disponibles. Ce match de Ligue des champions à l’Aspmyra Stadion sera la première rencontre répertoriée entre les deux clubs.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google