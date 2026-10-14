Le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund est la rivalité majeure du football allemand. Disputée à l’Allianz Arena de Munich, célèbre dans le monde entier, cette affiche oppose deux des clubs les plus titrés d’Europe dans la lutte pour la suprématie nationale. Les supporters peuvent s’attendre à un football de très haut niveau, à une grande intensité et à une ambiance de match inoubliable.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la date et l’heure du match, les prix et la manière d’acheter vos billets dès aujourd’hui.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Bayern Munich - Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Où acheter des billets pour le Klassiker ?

Les billets officiels pour les matches à domicile du Bayern Munich sont distribués sur la billetterie officielle du FC Bayern Munich. Le nombre élevé d’adhérents aux clubs de supporters et la forte demande d’abonnements font que les billets destinés au grand public sur le site officiel s’épuisent presque immédiatement après leur mise en vente.

Si vous n’obtenez pas de billet lors de la vente initiale, StubHubest une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le Klassiker ?

Les tarifs officiels fixés par le FC Bayern Munich pour les matches ordinaires de Bundesliga à domicile commencent à 15 € pour les places debout et vont jusqu’à 80 € pour les meilleures catégories de places assises.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les places assises les moins chères coûtent environ 120 €, les prix variant selon leur emplacement et la demande.

Bayern Munich - Borussia Dortmund en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Bayern Munich et du Borussia Dortmund

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et n’a concédé qu’un seul nul, face à Schalke 04 en Bundesliga. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 7-0 contre l’Union Berlin. Il a également battu Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des champions au cours de cette série. Sur ces cinq matches, le Bayern a inscrit 13 buts et n’en a encaissé aucun lors des deux plus récents.

Le Borussia Dortmund affiche une forme parfaite, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur le terrain du VfB Stuttgart. Il a également battu Villarreal 3-2 en Ligue des champions au cours de cette série. Dortmund a inscrit 14 buts et n’en a encaissé que cinq sur ces cinq rencontres.

Bayern Munich - Borussia Dortmund : Les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Supercoupe, le 22 août 2026, et s’est soldée par une victoire 2-1 du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund. Sur leurs cinq derniers face-à-face, le Bayern s’est imposé trois fois, contre un match nul et une victoire de Dortmund. Le Bayern a inscrit dix buts lors de ces cinq rencontres, contre sept pour Dortmund.



